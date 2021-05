"Vita da Carlo", Verdone rivela: Anita Caprioli è nel cast ed ecco quando uscirà su Prime Video

Carlo Verdone rivela ai suoi fan su Facebook due anticipazioni sulla serie tv Vita da Carlo, in produzione per Amazon Original: Anita Caprioli fa parte del cast e la serie tv uscirà su Prime Video quest'estate.

Il regista e attore romano fa quindi le anticipazioni del caso in prima persona, con una comunicazione molto diretta, e proprio mentre su Prime Video è appena uscito in esclusiva streaming il suo ultimo film, Non si vive una volta sola.

Il post di Verdone che rivela la data di uscita della serie tv Vita da Carlo

"Ora sul set della serie " Vita da Carlo" con Anita Caprioli" scrive Verdone su Facebook. "Era dal 2002, epoca di "Ma che Colpa Abbiamo Noi" che non lavoravamo insieme in un mio film. È stata una vera gioia ritrovarla. Sono al terzo giorno di riprese, solo all' inizio. Terminero' verso fine luglio/primi di agosto. Mi aspetta un lavoro completamente nuovo e molto duro. I ritmi sono infernali per le serie. Ma volevo provarci.

Spero di darvi una bella sorpresa. Ci provo".

Più di un mese fa, Carlo Verdone aveva già fatto una prima anticipazione sulla sua prima serie tv, e il mezzo scelto era sempre stato Facebook: in quel caso, aveva mostrato la spiaggia di Fregene indicandola come una location per Vita da Carlo, e aveva promesso che le riprese sarebbero partite a metà maggio. Puntualissimo, oggi Verdone ha mantenuto la promessa: per questo si può avere la certezza che Vita da Carlo uscirà su Prime Video molto presto: se le riprese termineranno entro luglio/agosto, è possibile che almeno i primi episodi saranno visibili in streaming entro la fine di questa estate