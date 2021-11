Pregi e difetti di "Vita da Carlo", la nuova serie tv di Verdone su Prime Video

Pregi e difetti della serie di Verdone per Prime

Come abbiamo detto, cercheremo di non farci influenzare dalla nostra passione per Verdone. Anche se è dura, perché in questa serie più ancora del solito il Maestro mette a nudo (metaforicamente eh) sé stesso.

La sua bontà ai limiti dell'ingenuità, la sua incapacità di dire no, il suo amore per Roma e per la Roma, la sua passione per la medicina e le medicine (chiariamolo: Verdone non è ipocondriaco, al massimo un po' ansioso, è che proprio ama consigliare farmaci agli amici, e per questa sua passione ha ricevuto anche un riconoscimento dall'Università Federico II di Napoli): in Vita da Carlo c'è tutto ciò che, inutile negarlo, lo ha reso uno degli artisti più amati dagli italiani, se non forse il più amato.

Perché Verdone in fondo è, se non come noi, come uno di famiglia, il fratello, lo zio o l'amante che ogni italiano vorrebbe, con la sua trasparenza, le sue angosce e la sua straordinaria umanità.

Però appunto, dobbiamo essere onesti: non tutto funziona perfettamente in Vita da Carlo. In particolare, si nota che si tratti del suo esordio in un ambito, quello delle serie, che ha regole diverse da quelle del cinema a cui lui è abituato. E così, nonostante l'innata leggerezza del tocco che non manca mai, a tratti si ha la sensazione che alcuni episodi siano un po' troppo "di passaggio", o interlocutori, perché mancano di un'incisività, anche di trucchi del mestiere tipici della serialità come quello di lasciare nel dubbio gli spettatori affinché guardino l'episodio successivo (i famosi "cliffhanger").

Senza svelare nulla, per capire quello che intendiamo possiamo usare come esempio l'ultimo episodio: questo sì davvero perfetto nel suo linguaggio e nella sua narrazione, con la voce di Verdone che con un monologo quasi sorrentiniano chiude alla perfezione la vicenda, ma lascia appunto in sospeso diverse questioni molto interessanti.

Ecco, ci permettiamo di dire questo al nostro amato Verdone (che tra l'altro ci onora citando in ben due occasioni Roma Today): caro Carlo, perché quel monologo non lo hai fatto alla fine di ogni episodio, per raccontarci solo con la tua calda voce i tuoi pensieri, invece che (oppure oltre che) affidarti a immagini oniriche?

Personalmente, vogliamo credere che Vita da Carlo proseguirà almeno per una seconda stagione: se così fosse, pensa al nostro consiglio di divoratori seriali. Se così non fosse, invece, devi assolutamente chiarirci un paio di dubbi sul finale.

Curiosità: come è nato Vita da Carlo?

Prima di ridurre a un voto il nostro giudizio sulla serie, vi riportiamo le note di regia con cui Verdone ha spiegato la genesi di questa serie.

"Vita da Carlo nasce da un'intuizione di Nicola Guaglianone e Menotti nel corso della scrittura di Benedetta Follia. Ci prendevamo delle pause durante il lavoro di sceneggiatura, nelle quali venivo spesso interrogato e stimolato su alcune vicende divertenti e assurde della mia vera vita privata. L'idea di cimentarmi in un nuovo modo di scrittura e regia, quello delle serie, nacque proprio in quel periodo. Terminata la sceneggiatura del film, Guaglianone e Menotti prepararono un soggetto di massima, con la mia collaborazione, in dieci puntate. Venne fuori un concept che subito attirò l'attenzione dei miei produttori di Filmauro, Aurelio e Luigi De Laurentiis e di Amazon Prime Video. Con l'ingresso nella revisione approfondita del soggetto e nei dialoghi definitivi di Pasquale Plastino, Ciro Zecca e Luca Mastrogiovanni, l'intero copione di dieci episodi da trenta minuti fu terminato in due mesi e mezzo. Per farla breve Vita da Carlo è la storia di Carlo - fra realtà e immaginazione - amato, celebrato ma schiacciato da una vita al limite della sopportazione per l'invadenza costante, quotidiana, di personaggi che gli succhiano energie, serenità, chiedendo favori, consulenze mediche, interviste su qualsiasi argomento. È la vita faticosa, tormentata e spesso miserabile di un uomo che potrebbe godersi il successo di tanti anni di lavoro e invece, per troppa disponibilità, si ritrova ad esser travolto da una vita ansiogena ed insopportabile. Quando un giorno la politica vedrà in lui, grazie alla popolarità e stima di cui gode, la persona ideale per candidarlo a sindaco di Roma, la sua vita diventerà ancor più infernale. E quella serenità tanto ricercata nei suoi settant'anni, sarà un vero miraggio".

"Ricorderò Vita da Carlo come il lavoro più faticoso di tutta la mia carriera, in quanto non c'è stato un giorno che non fossi in scena come attore. Ma anche come l'inizio di una nuova avventura stilistica cinematografica che spero possa portare a me e a tutti i miei straordinari collaboratori buoni frutti futuri. Il pubblico ce lo dirà".

Voto: 7.5