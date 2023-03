Volo MH370, su Netflix la docu-serie su uno dei gialli aerei più misteriosi di sempre

Dopo aver raccontato, nel corso degli ultimi mesi, moltissime storie vere sotto forma di documentario, Netflix è pronta a lanciare una nuova docu-serie che si preannuncia una delle più interessanti degli ultimi tempi, soprattutto per l'argomento trattato, la scomparsa del volo MH370 scomparso dai radar l'8 marzo del 2014 e mai ritrovato. Si tratta di uno dei gialli aerei più misteriosi di sempre, una storia che ha dell'incredibile perché ha coinvolto oltre 230 persone, letteralmente scomparse nel nulla e dopo anni di ricerche non ha portato a nulla se non a ipotesi e teorie di complotto. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova docu-serie in 3 episodi di Netflix.

Volo MH370: l'aereo sparito nel nulla, la trama

Il Malaysian Airlines 370 aveva una rotta ordinaria: un volo notturno da Kuala Lumpur a Pechino con 239 persone a bordo tra passeggeri ed equipaggio. Tuttavia, in una notte priva di perturbazioni del 2014, il volo MH370 scompare definitivamente dai radar poco dopo il decollo. La scioccante sparizione di un aereo di linea fa scalpore, provoca risse e getta nella disperazione i familiari dei passeggeri, avviando una ricerca globale di risposte mai trovate. Quest'avvincente serie documentaria di RAW, ambientata in sette paesi diversi, utilizza incisive immagini di repertorio per ricostruire la notte della scomparsa, dando agli spettatori la possibilità di esplorare tre delle teorie più controverse sulla vicenda. La docu-serie presenta inoltre interviste a familiari, scienziati, giornalisti e persone comuni di tutto il mondo che, nove anni dopo, non perdono la speranza di scoprire la verità. Questa storia è piena di complotti e vicoli ciechi, loschi figuri e silenzi ufficiali, ma è anche e soprattutto un modo di tener vivo il ricordo di coloro che sono scomparsi in uno dei più grandi misteri irrisolti della nostra epoca e un tentativo di continuare nella ricerca di risposte.

Quando esce Volo MH370: l'aereo sparito nel nulla su Netflix

Questo nuovo documentario Netflix in 3 episodi debutterà sulla piattaforma di streaming il prossimo 8 marzo 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.