Vostro Onore, trama e anticipazioni della nuova fiction di Rai 1 con Stefano Accorsi

Oggi, lunedì 28 febbraio, in prima serata su Rai 1 parte Vostro Onore, mini serie diretta da Alessandro Casale che ha come protagonista Stefano Accorsi nei panni di Vittorio Pagani, giudice milanese molto noto e rispettato per la sua integrità in corsa per la carica di Presidente del Tribunale di Milano.

Coprodotta da Rai Fiction e Indiana Production, Vostro Onore propone al pubblico una storia di conflitti morali dove un uomo dovrà scegliere tra la fedeltà ai principi etici di giustizia sui quali ha modellato la sua vita personale e professionale.

Vostro Onore, la trama

La vita del giudice Vittorio Pagani è segnata dalla recente scomparsa della moglie che ha complicato il già difficile rapporto con suo figlio Matteo. Ma quando quest’ultimo investe con la macchina il giovane esponente di una famiglia criminale, i Silva, Vittorio si trova costretto a fare una scelta. I Silva sono una vecchia conoscenza del giudice: è stato lui infatti, quando era PM, a smantellarne l’organizzazione, arrestandone il capoclan. Quindi sa bene che, se scoprissero chi è che ha causato l’incidente, i Silva non esiterebbero un solo istante a vendicarsi, uccidendo Matteo. Per questo lo stimato giudice si avvia a infrangere quella “legge” della quale è stato da sempre integerrimo paladino.

Preso dal panico, denuncia all’Ispettrice Vichi il furto dell’auto incriminata e coinvolge l’amico ispettore della Dia Salvatore Berto, per farla risultare rubata. In commissariato le indagini vedono spuntare anche il nome del boss mafioso Filippo Grava, imparentato con Nino e fratello di Maddalena, la moglie di Salvatore. Matteo, intanto, seguendo le indicazioni del padre, cerca di comportarsi normalmente, anche se e? tormentato dall’ansia e dai frequenti attacchi d’asma.

Vostro Onore, le anticipazioni della prima puntata

Nel primo episodio Matteo, dopo aver investito un ragazzo in moto, scappa senza prestargli soccorso. Il padre, il giudice integerrimo Vittorio Pagani, vuole che si costituisca, ma quando scopre dall’Ispettrice Sara Vichi che il ragazzo investito è Diego Silva cambia idea. Pagani ha infatti fatto arrestare anni prima, quando era Pm, il boss di quella famiglia criminale, che se sapesse che il figlio ha investito uno di loro si vendicherebbe. Aiutato dall’Ispettore Salvatore Berto, suo amico, Vittorio inscena il furto dell’auto con cui è stato investito Diego. Per farlo, Berto chiama Nino Grava, nipote di sua moglie Maddalena, ma il ragazzo viene arrestato: Pagani chiede all’ex tirocinante Ludovica Renda di assumerne la difesa. I Silva, intanto, indagano per scoprire chi abbia investito Diego.

Nel secondo episodio Vittorio paga le spese legali di Nino. Matteo cerca di comportarsi normalmente alla festa di compleanno della fidanzata Chiara, ma si ubriaca e la ragazza lo lascia: Camilla, appena arrivata in città, lo porta a casa sua. La ragazza è figlia di Paolo Danti, nuovo dirigente del Commissariato che sta seguendo le indagini. Queste legano il nome di Nino a Filippo Grava, boss nonché fratello di Maddalena. Nino, spaventato da quello che potrebbe succedere, chiama Ludovica per comunicarle una decisione.

"Cosa spinge un uomo a infrangere la legge piuttosto che rispettarla?"#VostroOnore da STASERA, #28febbraio, alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay@StefanoAccorsi_ pic.twitter.com/JzdASKc5qP — Rai1 (@RaiUno) February 28, 2022

Vostro onore, il cast

Oltre a Stefano Accorsi, nel cast troviamo anche Barbara Ronchi, Francesco Colella, Matteo Oscar Giuggioli e Camilla Semino Favro con la straordinaria presenza di Remo Girone. Il soggetto di serie è stato affidato a Donatella Diamanti con cui hanno collaborato Mario Cristiani, Gianluca Gloria, Laura Grimaldi e Paolo Piccirillo. Le edizioni musicali sono di Rai Com.