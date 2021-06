WandaVision, Elizabeth Olsen parla della seconda stagione e delude i fan

Da ieri i fan delluniverso Marvel sono letteralmente impazziti per l'uscita su Disney+ della serie tv Loki, ma forse l'eccitazione per la nuova serie ha offuscato una brutta notizia che riguarda le serie tv del Marvel Cinematic Universe, e più nello specifico la prima serie tv della cosiddetta Fase 4, ovvero WandaVision.

Chi si aspetta una seconda stagione dello show sulla coppia formata da Wanda e Visione sarà molto deluso di sapere che la protagonista Elizabeth "Scarlet Witch" Olsen ha confermato ufficialmente che WandaVision 2 non ci sarà.

WandaVision 2 non si fa: la spiegazione

Bisogna chiarire una cosa, a costo di deludere ulteriormente i fan (o forse no): Olsen non ha detto che non vuole più interpretare il personaggio di Wanda Maximoff, e infatti la sua presenza nel film Doctor Strange in The Universe of Madness è assolutamente confermata (ecco quando uscirà il film), ma ha affermato che non ci saranno nuovi episodi di WandaVision, la serie che a inizio anno ha battuto ogni record di audience e che ha di fatto riscritto la storia delle produzioni televisive seriali, nel senso che ha omaggiato, grazie alla sua particolare struttura, i telefilm e le sitcom più amate di sempre.

E di conseguenza, non si può certo dire che Disney e Marvel abbiano cancellato la serie o deciso di non rinnovarla per scarsi risultati: anzi, a guardare i dati di visualizzazioni e indici di gradimento, WandaVision 2 sarebbe da fare assolutamente.

Wandavision 2 non si fa, le parole di Elizabeth Olsen

E allora com'è andata? Della vicenda ha parlato la stessa Olsen in una sorta di intervista incrociata tra lei e Kaley Cuoco (Penny di The Big Bang Theory) per la rubrica "Actor on Actor" del magazine Variety.

Dopo aver chiesto a Cuoco della seconda stagione di The Flight Attendant (serie tv HBO Max, ancora inedita in Italia, con Cuoco protagonista), la collega ha confermato l'avvio della produzione e poi ha ribaltato la domanda, chiedendo aggiornamenti su WandaVision 2.

La risposta di Elizabeth Olsen è stata come si suol dire lapidaria: "Se faremo WandaVision 2? No, no. È sicuramente una limited series" (quella che in italiano potremmo chiamare miniserie) ha detto l'attrice.

WandaVision 2, c'è ancora una possibilità?

Subito dopo, però, Elizabeth Olsen ha parzialmente modificato la sua posizione, con una frase che lascia ancora aperto un minimo spiraglio per vedere WandaVision 2. "Cioè, io sto dicendo questo. Poi non so. Voglio dire, con la Marvel non puoi mai dire mai. Personaggi che muoiono, personaggi che..." e ha interrotto la frase. Forse per non fare spoiler sgraditi a chi non ha ancora visto WandaVision (o The Falcon and the Winter Soldier), o forse perché davvero, in effetti, con la Marvel non è mai detta l'ultima parola, e sorprese e colpi di scena sono all'ordine del giorno.

Quel che è certo è che WandaVision è stata concepita come una limited series, e quindi in teoria non ci dovrebbe essere una seconda stagione. Ma per usare le esatte parole di Olsen, "I mean, with Marvel, you can never say no. People die, people..."