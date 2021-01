Tutte le anticipazioni su WandaVision, la nuova serie Marvel dal 15 gennaio in Italia

Il 15 gennaio esce anche in Italia "WandaVision", serie tv della Marvel incentrata sulla coppia formata dagli Avengers Wanda Maximof e Vision (Visione nella versione italiana). La serie sarà visibile dagli abbonati a Disney+ ed è la prima serie dedicata ai due supereroi Marvel, nonché un primo passo dopo l'uscita di "Marvel Studios: Legends", visibile dall'8 gennaio sempre su Disney+.

Sono state diffuse oggi le nuove immagini video dell’inedita serie di Marvel Studios, che unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe.

In queste immagini è presente una canzone originale scritta dagli autori vincitori dell’Oscar Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez (Frozen - Il Regno di Ghiaccio), che hanno creato brani unici per più episodi, che spaziano dagli anni Cinquanta ai primi anni Duemila. “WandaVision è un progetto così bello, bizzarro e unico nel suo genere", ha detto Robert Lopez. “Quando il regista, Matt Shakman, un vecchio amico dei tempi del college, ce l'ha proposto, non abbiamo esitato un secondo. Ci è piaciuta molto la brillante sensazione delle sitcom americane, unita a quel profondo senso di inquietudine che la storia porta con sé, ed è stata una sfida davvero allettante contribuire a dare quel tono”. Ecco il video di anticipazione, prima nella versione originale in inglese e poi in quella doppiata in italiano.

Kristen Anderson-Lopez ha aggiunto: “Sono cresciuta negli anni ’80 trascorrendo le mie giornate a guardare gli show di ogni decade in TV. Alcuni episodi di Lucy ed io, La famiglia Brady e Casa Keaton hanno formato quella che sono e il modo in cui mi muovo nel mondo. Perciò questo progetto è un sogno diventato realtà”.

Ecco invece due trailer, uno in italiano e uno in inglese

Che cosa si capisce dai trailer di WandaVision

Dai video qui sopra, e dalle dichiarazioni riportate, si intuisce che WandaVision sarà una serie molto particolare, forse unica nel suo genere. Le avventure dei due supereroi, infatti, si estendono su epoche e decenni diversi, dagli anni '50 a oggi. Tagli di capelli, vestiti, modelli di televisori e arredamento mutano a ogni scena riportata nel trailer, a suggerire che Wanda e Vision avranno a che fare con qualche viaggio nel tempo.

In un certo senso, l'atmosfera in bianco e nero ricorda un po' Pleasantville, film del 1998 con Tobey McGuire e Reese Witherspoon, che interpretano due fratelli catapultati nel loro telefilm anni '50 preferito. Le scene a colori che ricordano gli anni '70, invece, agli appassionati di tv "vintage" fanno pensare a serie come "Vita da strega" o la già citata "La Famiglia Brady".

WandaVision, tutte le informazioni

WandaVision, la prima serie targata Marvel Studios, creata in esclusiva per Disney+, ha per protagonisti Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximoff e Paul Bettany in quello di Visione. Kathryn Hahn è Agnes e Teyonah Parris è Monica Rambeau, personaggio che è stato presentato al pubblico in "Captain Marvel". Kat Dennings riprenderà il suo ruolo di Darcy da "Thor" e "Thor: The Dark World", mentre Randall Park tornerà a vestire i panni di Jimmy Woo da "Ant-Man and The Wasp".

WandaVision di Marvel Studios unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe e vede protagonisti Wanda Maximoff e Visione, due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra. La serie è diretta da Matt Shakman mentre Jac Schaeffer è il capo sceneggiatore. Christophe Beck è il compositore e la colonna sonora (di alcuni episodi) è scritta da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez. Composta da nove episodi, WandaVision prenderà il via su Disney+ dal 15 gennaio 2021.