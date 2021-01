WandaVision, diffusa la prima clip della serie Marvel

Marvel e Disney+ insieme per una nuova serie: manca poco più di una settimana alla messa in onda di "WandaVision", scritta da Jac Schaeffer (Black Widow) e diretta da Matt Shakman. Elizabeth Olsen e Paul Bettany torneranno nei panni di Wanda Maximoff e Visione, i due personaggi Marvel inclusi nella fortunatissima saga degli "Avengers".

Wanda è ancora sconvolta per la morte di Visione ma ottiene una seconda possibilità. Una donna le propone di rifugiarsi all’interno di un mondo fittizio e parallelo, nel quale vive serena col suo grande amore, dal quale ha avuto due figli. Non sa però che la donna, sua vicina di casa, intende soltanto ucciderla e prendere i suoi bambini, una volta cresciuti. Mercoledì 6 gennaio, su Twitter è stata condivisa la prima clip della serie: un divertente omaggio alle atmosfere delle sitcom Anni 50 in bianco e nero dove i due supereroi condividono un esilarante momento di coppia in piena notte. La scena porta lo spettatore nel passato, con gli attori che tentano chiaramente di riportare in vita modelli ormai desueti, con un impatto eccellente sull’audience. Spazio anche per le risate registrate del pubblico, come in una vera e propria comedy d'altri tempi. Il piano della Marvel prevedeva inizialmente l’arrivo di “The Falcon and the Winter Soldier” come prima serie tv chiamata a fare l’esordio su Disney + per la fase 4 del Mcu. I ritardi dovuti al Covid hanno però costretto a modificare il calendario delle uscite. Nella dimensione parallela gli eventi sono incredibilmente accelerati, mentre all’esterno tutto scorre come sempre. L’agente dell’Fbi Jimmy Woo, insieme con Darci Lewis e un’ormai cresciuta Monica Rambeau, proverà a scoprire il più possibile sul conto di Agatha, la spietata vicina che vuole eliminare la coppia di supereroi.