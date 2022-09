Le cose da sapere su Wanna Marchi prima di vedere la sua docu-serie Netflix

È la protagonista della nuova docu-serie Netflix che sta facendo parlare di sé da settimane e che debutterà domani 21 settembre sul catalogo della piattaforma di streaming. Stiamo parlando di Wanna Marchi, nota a tutti per essere la televenditrice più famosa d'Italia, una donna dall'enorme talento per la vendita che, però, ha oltrepassato la linea sottile della morale diventando una delle truffatrici più ricordate nel nostro Paese. Ma prima di guardare la serie Netflix dove lei, a 80 anni e con anni di carcere alle spalle, si racconta senza peli sulla lingua, cerchiamo di rispolverare un po' nella nostra memoria le tappe fondamentali della vita e della carriera della Marchi per arrivare pronti alla visione di Wanna.

Le tappe principali della vita e carriera di Wanna Marchi