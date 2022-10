Le Marchi senza maschere, dalla caduta alla rinascita: "Ognuno è vittima di se stesso". La video-intervista

Milano. Wanna Marchi e Stefania Nobile arrivano puntuali all'appuntamento, insieme a Charlotte, il volpino di Pomerania che da 5 mesi vive con loro e a fatica si stacca quando si siedono sul divano dello studio per farsi intervistare. Le guarda da dietro la telecamera ipnotizzata, come hanno fatto milioni di italiani per oltre dieci anni - se non tutti ammaliati quantomeno stuzzicati dalle loro televendite - e come hanno ripreso a fare in queste settimane con la docu-serie di Netflix che ripercorre il loro caso mediatico, oltre che la vicenda giudiziaria che le ha travolte fino a portarle in carcere nel 2009.

"Un piccolo diavolo". Così si descrive parlando della sua infanzia Wanna Marchi. O meglio Vanna, senza W, come quella che abbiamo provato a scoprire noi. E lei, con la figlia accanto, un po' si è fatta scoprire. Dei due volti dietro le maschere qualcosa abbiamo scorto. "Io non sono vittima di niente e di nessuno. Ognuno è vittima di se stesso. Inutile incolpare gli altri quando si sbaglia. Comunque sia, ho sbagliato io" ci dice l'ex regina delle televendite, mostrando una consapevolezza che il suo 'personaggio' non sempre le permette.

Il senso di colpa più grande è nei confronti della figlia Stefania. "Una mamma vorrebbe sempre il bene dei figli. E' un discorso molto difficile che non intendo affrontare qui" ammette, insieme alla cruda verità di non averle mai chiesto scusa. "Non mi sono mai pentita di seguirla, per questo lei non mi deve nessuna scusa" interviene la signora Nobile, spiegando di aver deciso di seguire le orme della mamma per fare un dispetto a suo padre: "A volte mi è capitato di pensare se avessi continuato gli studi, ma non mi sono pentita. A fare una vita mia ci ho provato - continua - Ho fatto tre convivenze, tre fallimenti totali. Ho vissuto da sola tanti anni. Quando mia mamma ha incontrato quello che poi è stato il mio secondo papà, sono tornata a vivere in famiglia perché lui mi ha regalato il vero senso di quello che vuol dire essere figli". Francesco Campana, compagno di Vanna Marchi dall'88, è morto ad agosto. "Credo che di uomini così non ne esistano più" crolla in lacrime la signora Marchi tradendo la sua nota infragilità.