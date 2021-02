Warrior, la seconda stagione dal 30 marzo su Sky Atlantic

Il primo trailer italiano della seconda stagione era stato diffuso da Sky ancora a settembre 2020. "Warrior 2" era pronto a uscire il 2 ottobre dell'anno scorso ma una serie di rinvii hanno fatto slittare la data di uscita al 30 marzo 2021.

La pazienda dei fan è stata ripagata in questi giorni da Sky che, sui suoi social, ha ricondiviso il trailer della seconda stagione accompagnato da una didascalia piuttosto eloquente: "I guerrieri stanno per tornare. Siete pronti?? La nuova stagione di "Warrior" dal 30 marzo su Sky Atlantic". La serie, basata sugli scritti di Bruce Lee, aveva registrato fin dal debutto un enorme successo, al punto da ottenere il rinnovo per la seconda stagione dopo soli tre episodi distribuiti negli Stati Uniti. Molte cose sono però cambiate da allora. Warner Media ha annunciato che Cinemax non avrebbe più prodotto contenuti originali. Una decisione che non ha intaccato la seconda stagione di “Warrior”. Resta da capire però quale sarà il futuro della serie. La terza stagione, soprattutto dopo la pandemia, sembra in forte dubbio. Molto dipenderà dal successo dei prossimi episodi.

Il trailer

La trama

Ambientata a San Francisco sul finire dell’Ottocento, "Warrior" segue le avventure di Ah Sahmm, immigrato cinese esperto di arti marziali. Il suo processo di crescita lo porterà a diventare una vera e propria arma al servizio di una delle famiglie criminali più potenti della città. La serie sfrutta la sua storia personale per portare sul piccolo schermo le Guerre Tong. Si tratta di un periodo a dir poco problematico, che vide due fazioni rivali creare fiumi di sangue per le strade americane. Scontri nati a Chinatown arrivate a seminare il panico in tutta la città. Portagoniste della seconda stagione le famiglie criminali Hop Wei e Long Zii. Ah Sahm lotta per il fronte degli Hop Wei ed è pronto a vendicarsi della nuova leader dei Long Zii, ovvero mai Ling, che si scopre essere sua sorella. Una rivalità che, almeno per il protagonista, si è spostata su un piano totalmente personale.