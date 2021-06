We The People: su Netflix arriva la nuova serie animata prodotta dagli Obama

We The People è la nuova serie animata Netflix prodotta da Michelle e Barack Obama. Lo show, che nella traduzione italiana ha anche il sottotitolo aggiuntivo: "Alla scoperta della democrazia americana", è ideata da Chris Nee (Doc MsStuffins) e prodotta dagli Obama insieme a Kenya Barris, creatore di Black-ish. La coloratissima serie, ha lo scopo di dare lezioni di democrazia alle nuove generazioni e si prepara a debuttare su Netflix il prossimo 4 luglio, nel giorno in cui negli Stati Uniti si festeggia l'Independence Day.

We The People: cosa sappiamo sulla nuova serie Netflix degli Obama

Sarà composta da 10 episodi e prende il titolo dalle prime parole della Costituzione americana "We the people...". Questa serie mette insieme animazione e musica per dare uno spunto riflessivo ai giovani e insegnare loro cos'è la democrazia e come può essere messa in pratica con il potere della condivisione. Con una narrazione veloce e coinvolgente, questa serie darà delle innovative lezioni di democrazia coinvolgendo anche artisti e nomi di fama internazionale: H.E.R., Janelle Monáe, Brandi Carlile, Lin-Manuel Miranda, Adam Lambert, Cordae, Bebe Rexha, KYLE, Andra Day e anche la poetessa Amanda Gorman.

Il trailer ufficiale di We The People