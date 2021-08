Wednesday: la nuova serie Netflix sulla Famiglia Addams amplia il cast, Luis Guzmàn sarà Gomez

La famiglia Addams sta per arrivare su Netflix in una nuova versione di sé tutta dedicata al personaggio di "Mercoledì". Le avventure dell'iconica e tetra famiglia ideata da Charles Addams nel 1938, infatti, saranno al centro di una nuova serie di 8 episodi firmata niente meno che da Tim Burton. A vestire i panni di Wednesday, la studentessa della Nevermore Academy noché protagonista della serie, sarà l'attrice Jenna Ortega (YOU) che dovrà interpretare l'aspetto omicida della ragazza ma anche i nuovi sentimenti del suo personaggio. Oltre alla Ortega, è entrato nel cast anche Luis Guzmàn nei panni di suo padre e marito di Morticia, Gomez Addams. L'attore portoricano, noto al pubblico per le sue apparizioni per il grande schermo in Traffic, Carlito’s Way e Pelham 123 ma anche per quelle sul piccolo schermo nelle serie Oz, Shameless, Godfather of Harlem e Narcos, ricoprirà un ruolo da guest star in "Mercoledì" di Netflix. Prima di lui, a vestire i panni del patriarca della famiglia Addams erano stati Raul Julia, John Astin, Tim Curry e Oscar Isaac (solo nella voce) nel film di animazione del 2019.

Wednesday: di cosa parla la nuova serie Netflix

La serie è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima, tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

Quando esce Wednesday su Netflix

Per ora non è ancora certa la data di uscita di Wednesday su Netflix ma possiamo ipotizzare che la serie potrebbe debuttare sul catalogo della piattaforma di streaming nel 2022.