Dopo Loki, la quarta serie Marvel (la prima animata) è "What if...?": le cose da sapere e il trailer ufficiale

Il 14 luglio esce su Disney+ l'ultima puntata di Loki (e oggi debutta al cinema e in streaming con Accesso Vip Black Widow): e poi? Quale sarà la prossima produzione dell'universo Marvel in questa fase 4 iniziata con WandaVision e proseguita con The Falcon and the Winter Soldier?

La risposta è un titolo con una domanda: What if...?, ovvero "e se...?". Ecco la quarta serie tv della nuova fase MCU, nonché la prima animata, appena annunciata da Disney.

Vediamo insieme quali sono le cose da sapere su What if...?, il trailer, la data di uscita, qualche prima anticipazione sulla trama e sui personaggi coinvolti. A proposito: ai milioni di fan marveliani farà molto piacere sapere che tra i doppiatori di questa serie animata c'è l'indimenticabile Chadwick Boseman, in una delle sue ultime performance prima di morire di tumore al colon.

Quando esce "What if...?" su Disney+

La serie animata Marvel ha già una data di uscita, che è mercoledì 11 agosto. Del resto, Loki ha insegnato che "il mercoledì è il nuovo venerdì"...

Di cosa parla la serie

Questa la breve sinossi difusa da Disney+: "L'avvincente serie targata Marvel Studios reimmagina eventi famosi dei film dell’Universo Cinematografico Marvel. Creando un multiverso di infinite possibilità, What If...? vede protagonisti i personaggi più amati dai fan, tra cui Peggy Carter, T’Challa, Doctor Strange, Killmonger, Thor e molti altri. La nuova serie è diretta da Bryan Andrews con AC Bradley come capo sceneggiatore".

In rete circolano però altre notizie: innanzitutto il personaggio principale è Uatu - L'Osservatore: al suo debutto sullo schermo (ma noto ai lettori dei fumetti Marvel, nonché a quelli che lo hanno ricnosciuto nel personaggio Aeiou di Rat-man), Uatu è un membro della razza extraterrestre degli Osservatori, che osserva il Multiverso intervenendo solo occasionalmente negli eventi. AC Bradley lo ha paragonato "a un individuo che guarda un ratto trascinare una fetta di pizza lungo una strada: non è interessato a fare amicizia con il ratto, a vivere con lui o a fare quello che vuole lui. Pensa solo 'Accidenti, com'è notevole. Guarda un po' cosa fa quel tipo!' Questo è il rapporto che l'Osservatore ha con l'umanità".

Il cast di doppiatori di "What if...?": Boseman è Star-Lord

Per il ruolo di Uatu, Bradley ha scelto Jeffrey Wright, dotato secondo lo sceneggiatore di una voce che "trasmette potere, carisma e autorità associati a una personalità calorosa": peraltro, nel 2002 Wright interpreterà il commissario Gordon nel film The Batman, nell'universo dei supereroi "concorrenti", ovvero quello DC.

Come anticipato, tra i doppiatori di What if...? c'è anche il compianto Chadwick Boseman, che qui interpreterà per l'ultima volta T'Challa, solo che invece di Black Panther il suo personaggio diventa Star-Lord (solitamente interpretato da Chris Pratt, di cui è appena uscito The Tomorrow War su Prime) quando viene prelevato dalla Terra e portato nello spazio.

L'elenco dei personaggi e dei doppiatori guest star di What if...? comprende poi molti dei nomi più amati dagli spettatori. Eccolo qui di seguito (tra parentesi i doppiatori italiani):

Capitano Peggy Carter: Hayley Atwell (Ilaria Latini)

T'Challa /Star-Lord: Chadwick Boseman (Paolo Vivio)

Thanos: Josh Brolin (Alessandro Rossi)

Howard Stark: Dominic Cooper

Hank Pym: Michael Douglas

Nebula: Karen Gillan

Gran Maestro: Jeff Goldblum

Brock Rumlow / Crossbones: Frank Grillo

Kraglin Obfonteri: Sean Gunn

Thor: Chris Hemsworth

Loki: Tom Hiddleston

Korath l'Accusatore: Djimon Hounsou

Nick Fury: Samuel L. Jackson

Arnim Zola: Toby Jones

Killmonger: Michael B. Jordan

Dum Dum Dugan: Neal McDonough

Jane Foster: Natalie Portman

Clint Barton: Jeremy Renner

Yondu Udonta: Michael Rooker

Scott Lang: Paul Rudd

Bruce Banner: Mark Ruffalo (Riccardo Rossi)

James "Bucky" Barnes: Sebastian Stan (Emiliano Coltorti)

Korg: Taika Waititi

Tony Stark / Iron Man

Steve Rogers / Capitan America

Taneleer Tivan / Collezionista

Stephen Strange

Carol Danvers / Captain Marvel

Howard il Papero

Il trailer ufficiale di "What if...?"

È stato pubblicato su YouTube sia in inglese sia in italiano