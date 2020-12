The Wilds: chi sono le protagoniste della nuova serie in stile "Lost" su Prime Video?

Uscita lo scorso 11 dicembre su Amazon Prime Video, The Wilds è la nuova serie, ideata dalla sceneggiatrice Sarah Streicher, che sta conquistando tutti. Perchè? Un po' perché ricorda Lost, la ormai storica e indimenticabile serie tv di J.J.Abrams, un po' perché il cast è tutto al femminile. Questa young adult series gira intorno alle vicende di dieci ragazze finite su un'isola deserta dopo un incidente aereo che si ritrovano a dover fare i conti con segreti, misteri e, soprattutto, la sopravvivenza. Ma chi sono le attrici di The Wilds che hanno saputo conquistare il pubblico con la loro interpretazione? Si tratta quasi esclusivamente di attrici esordienti nel mondo delle serie tv e i loro nomi sono Sarah Pidgeon, Reign Edwards, Mia Healey, Helena Howard, Sophia Alli, Erana Hames, Shannon Berry, Jenna Clause, Chi Nguyen e Rachel Griffiths ma scopriamo qualcosa in più su di loro e sulle loro carriere.

Rachel Griffiths

Rachel Griffiths è un'attrice di origine australiana che in The Wilds interpreta il ruolo di Gretchen Klein ma che ha iniziato a calcare i passi del mondo della recitazione entrando nel cast di serie molto note come Six Feet Under nella parte di Brenda Chenowith ricevendo anche diverse nomination agli Emmy e ai Golden Globe. Sul grande schermo, ha ricevuto perfino una candidatura all'Oscar per la sua parte nel film Hilary & Jackie.

Sarah Pidgeon

Sarah Pidgeon interpeta nella serie Amazon Prime Video il ruolo di Leah Rilke ed è una giovane attrice che il pubblico ha potuto già vedere nella quinta stagione di Gotham nel ruolo di Jane Cartwright/Jane Doe. Oltre a questa parte, la Pisgeon è stata parte anche della serie tv One Dollar.

Mia Healey

Mia Healey è una ventiduenne attrice di origini australiane che in The Wilds interpreta Shelby Goodkind ed è la sua prima esperienza lavorativa nel mondo della recitazione. Infatti, Healey si è appena diplomata alla scuola di recitazione NIDA di Sydney.

Reign Edwards

La ventiquattrenne Reign Edwards in The Wilds veste i panni della sommozzatrice dall'animo spericolato Rachel Reid e nella vita oltre a essere un'attrice è anche cantante e autrice statunitense. Il pubblico del piccolo schermo la conosce già soprattutto per la sua interpetazione di Nicole Avant in una delle soap opera più amate e longeve della televisione: Beautiful. Oltre a recitare nella soap opera per eccellenza, la Edwards ha anche fatto parte del cast del reboot di MacGyver come Lenna Martin e di quello della serie drammatica Snowfall.

Sophia Ali

Sophia Ali è un'attrice classe 1995 di San Diego che nella serie interpreta la modaiola Fatin Jadmani. Sono diversi i film e le serie tv di successo che hanno visto nel cast il passaggio della Ali come ad esempio Grey’s Anatomy, Famous in Love, obbligo o verità, CSI Miami e Faking It – Più che amiche.

Helena Howard

Helena Howard è un'attrice del New Jersey che in The Wilds interpreta Nora Reid, l'artista e sorella di Rachel. La Howard proviene da un'esperienza di studio di recitazione alla Union County Academy for Performing Arts e prima dell'esperienza in The Wilds ha partecipato nel cast di Social Distance nel ruolo di Sally.

Erana James

Erena James è una giovanissima attrice, nata nel 1999, già vista dal pubblico nelle sue interpretazioni in The Changeover e Golden Boy. Oltre a questi, l'attrice ha preso parte anche in altre serie tv e cortometraggi facendo gavetta nel mondo della televisione neo-zelandese.

Shannon Berry

Sannon Berry, che in The Wilds interpreta Dot Campbell, è anche lei un'attrice che ha partecipato a diverse serie tv entrando nel cast di Offspring nel 2010 e Hunters nel 2016.

Jenna Clause

Jenna Clause, che nella serie veste i panni di Martha Blackburn, è un'attrice ventunenne di Buffalo conosciuta per aver fatto parte dei film Cold Book nel 2018 e Beginning was Water and Sky nel 2017.

Chy Nguyen

L'attrice che interpreta nella serie Jeanette Dao ha esordito in diversi film di genere drammatico come Repent or Perish! nel 2018 e nel più recente The Neon Across the Ocean nel 2020.