Disney+, l'autunno si tinge di fantasy: arriva Willow

“Dentro l'ignoto. Quella è la destinazione”. Il 30 novembre 2022 debutterà su Disney+ Willow, la nuova serie live action fantasy targata Lucasfilm e Imagine Entertainment, sequel del film cult del 1988 diretto da Ron Howard e ideato da George Lucas.

Willow, la storia

La storia iniziò con un aspirante mago di un villaggio Nelwyn, il nostro Willow, e una bambina, Elora Danan, destinata a unire i regni, che insieme contribuirono a distruggere una regina malvagia e a bandire le forze dell’oscurità. Ora, diversi anni dopo, in un mondo magico in cui prosperano brownies, stregoni, troll e altre creature mistiche, l’avventura continua: un improbabile gruppo di eroi parte per una pericolosa missione in luoghi lontani dalla propria casa, dove devono affrontare i propri demoni interiori e unirsi per salvare il proprio mondo.

Il cast e i produttori esecutivi di Willow

Jonathan Kasdan, Ron Howard (regista del film del 1988), Wendy Mericle, Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan sono i produttori esecutivi della nuova serie.

Nel cast troviamo Warwick Davis (il Willow originale), Joanne Whalley (che tornerà a vestire i panni di Sorsha), Ellie Bamber, Ruby Cruz ed Erin Kellyman.

Quando esce Willow su Disney+

Willow debutterà in esclusiva su Disney+ il 30 novembre 2022.

Il trailer