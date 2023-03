Willow, cancellata da Disney+ dopo solo una stagione

Willow non avrà una seconda stagione. È arrivata oggi la conferma della cancellazione della serie fantasy di Disney+ sequel del film cult del 1988 con Warwick Davis che riportava, sul piccolo schermo, a diversi anni di distanza l'attore nei panni del potente stregone protagonista della storia. Ma, nonostante il suo grande potenziale e una prima stagione di discreto successo, questa serie non andrà avanti essendo stata bloccata già dal nascere con la sua prima stagione. Ma perché Disney+ ha cancellato Willow? Scopriamolo insieme.

Di cosa parla Willow, per chi non conosce la serie

Willow è una serie fantasy epica con una sensibilità moderna, ambientata in una terra incantata dalla bellezza mozzafiato, "Willow" vanta un cast internazionale eterogeneo e Jonathan Kasdan, Ron Howard, Wendy Mericle, Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan sono i produttori esecutivi. La storia è iniziata con un aspirante mago di un villaggio Nelwyn e una bambina destinata a unire i regni, che insieme hanno contribuito a distruggere una regina malvagia e a bandire le forze dell'oscurità. Ora, in un mondo magico in cui prosperano brownies, stregoni, troll e altre creature mistiche, l'avventura continua: un improbabile gruppo di eroi parte per una pericolosa missione in luoghi lontani dalla loro casa, dove devono affrontare i loro demoni interiori e unirsi per salvare il loro mondo.

Perché Disney + ha cancellato Willow

A stupire i fan di questo titolo fantasy di Disney+ che hanno visto la loro serie del cuore venire cancellata dopo una sola stagione - un po' come era accaduto con 1899 su Netflix - è che Willow era stata accolta particolarmente bene non solo dal pubblico ma anche dalla critica che aveva apprezzato la serie come un bel ritorno a un modo di fare fantasy di una volta. Gli ascolti, però, e la critica positiva non sono serviti a fermare Disney+ dalla cancellazione della serie che è arrivata a causa di un taglio netto dei costi dei contenuti in streaming annunciato dal CEO della Disney Bob Iger. Oltre a Willow sono state recentemente cancellati anche altri titoli e sembra proprio che la piattaforma di streaming abbia deciso di puntare esclusivamente su titoli Marvel e legati al mondo di Star Wars. Il resto? Vi si può rinunciare senza troppi problemi.