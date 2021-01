Fate: The Winx Saga, le differenze tra il cartone e la serie Netflix

Il live action del cartone animato tutto italiano sulle fatine magiche create da Iginio Straffi è appena uscito su Netflx. La serie, infatti, che prende spunto dal cartoon del 2004 che ha conquistato le bambine e i bambini di quella generazione ha debuttato sulla piattaforma di streaming digitale con sei episodi creati da Brian Young e prodotti da Archey Pictures. Trascinate nella vita reale, le fatine del cartone animato prendono vita e diventano adolescenti alle prese con incantesimi, magia e cattivi da sconfiggere, il tutto insieme ai drammi della vita da adolescenti. Ma cosa cambia dalla serie tv al cartone? Quali sono le differenze tra le Winx animate e le Winx in carne e ossa?

Winx: tutte le differenze dal cartone alla serie

La differenza più grande tra le due versioni della storia delle Winx è senza dubbio il passaggio dalla dimensione dell'animazione a quella del teen drama. Le cinque amiche magiche, Bloom, Stella, Aisha, Terra e Musa nella serie sono alle prese con i drammi della vita da teenager come ad esempio il conflitto con i genitori, le rivalità in amore, le crisi esistenziali, tutti temi che un cartone per bambini per forza di cose non aveva la necessità di trattare.