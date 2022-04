Wolf Like Me 2 si farà, la conferma ufficiale per la serie uscita in Italia su Prime Video

Wolf Like Me 2 si fa, è ufficiale. La seconda stagione della miniserie australiana prodotta da Peacock è stata confermata ieri da TV Line, che ha parlato con Abe Forsythe, il creatore della serie interpretata da Isla Fisher e Josh Gad. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione.

Di cosa parlerà Wolf Like Me 2

La prima stagione ha avuto un finale "musicale" che a noi è piaciuto molto (qui la nostra recensione), con giochi di sguardi incrociati tra Gary, Mary ed Emma dopo che Mary aveva sbranato i due che di notte avevano aggredito padre e figlia rimasti bloccati in auto nel deserto australiano.

Dunque, Wolf Like Me 2 esplorerà la relazione tra Gary (ed Emma) e Mary, con questa famiglia moderna e decisamente atipica composta da un vedovo, sua figlia e una licantropa.

"Non vedo l'ora di poter continuare la storia di Mary e Gary nella prossima fase della loro relazione, sopratutto considerando che le premesse non potevano essere migliori" ha detto Forsythe a TV Line. "Sapere che il pubblico ha creduto nella loro storia è un sogno che si avvera per noi, e la nostra squadra si sta già divertendo a costruire sulle basi che abbiamo gettato nella stagione 1" ha spiegato il creatore su quello che vedremo nella prossima stagione.

Quando esce Wolf Like Me 2

Sulla data di uscita al momento non ci sono notizie ufficiali (e aggiorneremo questo articolo quando ce ne saranno), quindi possiamo solo ipotizzare che Wolf Like Me 2 uscirà a inizio 2023.

Dove vedremo Wolf Like Me 2

In teoria, anche la seconda stagione dovrebbe uscire in Italia su Prime Video. Ma non possiamo escludere un'uscita su Peacock, che al momento è disponibile in forma sperimentale su Sky.