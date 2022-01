"Wolf like me", su Prime Video arriva la serie comedy-fantasy sui lupi mannari

Un padre, una figlia e un lupo mannaro, o meglio una lupa mannara: sono questi gli ingredienti di Wolf Like Me, la serie tv comedy-fantasy Amazon Exlusive in arrivo su Prime Video. Ecco tutte le informazioni sulla serie.

Quando esce Wolf Like Me

I sei episodi della serie saranno disponibili in esclusiva streaming su Prime Video a partire dal giorno venerdì 1 aprile.

Il cast di Wolf Like Me

Protagonisti della serie sono Isla Fisher (Wedding Crashers, Confessions of a Shopaholic, Now You See Me) e Josh Gad (Frozen, Beauty and the Beast, 21). Con loro nel cast la giovane Ariel Donoghue.

Wolf Like Me è prodotta da Made Up Stories in partnership con Endeavor Content e Stan con Jodi Matterson (Nine Perfect Strangers, The Dry), Bruna Papandrea (Big Little Lies, Gone Girl) e Steve Hutensky (Nine Perfect Strangers) nel ruolo di executive producer al fianco di Isla Fisher. Abe Forsythe (Little Monsters, Down Under) è series creator, executive producer e regista. Endevour Content, studios globale di film e produzioni TV, ha chiuso un accordo su più territori con Prime Video.

La trama della serie

Nei sobborghi di Adelaide, Australia meridionale, il vedovo Gary (Josh Gad) vive con sua figlia Emma (Ariel Donoghue) ed entrambi, soffrendo per la perdita della madre di Emma, faticano a stringere un legame.

Una mattina la loro auto viene tamponata da una Jeep che non ha rispettato il semaforo rosso. Emma ha un attacco di panico sul ciglio della strada e viene consolata da Mary (Isla Fisher), la proprietaria della Jeep, che con sorpresa di Gary è in grado di calmare Emma come lui non è mai riuscito.

Pochi giorni dopo, Gary e Mary si vedono per un appuntamento e iniziano a conoscersi, ma Mary è riluttante a parlare di sé e quando si rende conto che sta per calare la sera, se ne va frettolosamente.

Diventa chiaro che la ragazza nasconde un oscuro segreto che non riesce a rivelare a nessuno, ma dopo un altro incontro casuale, Gary si imbatte accidentalmente nel suo oscuro segreto e scappa terrorizzato. Ciò nonostante, le loro strade continuano a incrociarsi e senza dubbio una forza più grande di loro sembra volerli far incontrare di nuovo.