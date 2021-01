Xavier Dolan dirigerà una miniserie tv thriller in cinque episodi

Il giovane e talentuoso regista canadese debutta nel mondo delle serie tv con "The night Logan woke up" prodotto da StudioCanal e Canal+ sarà ambientata nel Quebec degli Anni '90

Come riporta Variety, il giovane regista canadese scriverà e dirigerà “The Night Logan Woke Up”, miniserie thriller di 5 episodi basata sullo spettacolo teatrale di Michel Marc Bouchard. La produzione, in collaborazione con Studiocanal, Canal + e Quebecor Content, inizierà a marzo 2021 e la serie verrà trasmessa su Canal Plus e Quebecor Content nel 2022. Nel cast, oltre allo stesso Xavier Dolan, regista e interprete, ci saranno gli attori protagonisti dello spettacolo teatrale da cui la serie è tratta: Julie Le Breton, Magalie Lépine-Blondeau, Éric Bruneau, Patrick Hivon, e Julianne Côté.

Essendo tratto un'opera teatrale, i primi dettagli sulla trama della serie sono già stati svelati: ambientata nel Quebec degli Anni '90, la storia sarà incentrata sulle vicende di tre amici inseparabili: Logan, Jules e Mimi, quest’ultimi fratello e sorella. Le loro vite vengono scosse quando Logan, il giorno del suo 17esimo compleanno, violenta Mimi, appena quattordicenne. Questo episodio frantumerà la loro amicizia e allontanerà le due famiglie. La storia farà un salto in avanti di 30 anni dopo la morte di sua madre, Mimi, che nel frattempo è diventata un esperta di tanatologia, torna nella sua città natale, dove dovrà fare i conti con i traumi del suo passato. Una storia he si preannuncia ricca di dramma ed emozioni come gran parte dei film girati dall'enfant prodige del cinema canadese.

L'ultimo film di Xavier Dolan distribuito in Italia era stato "Matthias & Maxime" del 2019, uscito direttamente su piattaforma nel 2020, durante i mesi del lockdown. Il film era stato inserito tra i migliori titoli usciti nel nostro Paese l'anno scorso, raccogliendo ottime recensioni dopo i risultati deludenti del precedente: "La mia vita con John F. Donovan" (2018). Per poter vedere "The night Logan woke up" i fan dell'acclamato regista canadese dovranno aspettare fino al 2022 ma il progetto di una miniserie dalle atmosfere in bilico tra il dramma e il thriller hanno già creato le prime altissime aspettative nei confronti della miniserie che verrà girata nei prossimi mesi.