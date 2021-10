Xo Kitty è il nuovo teen drama Netflix ispriato a 'Tutte le volte che ho scrito ti amo'

Tra le tante novità Netflix di questo periodo c'è un nuovo titolo che rientra a pieno della categoria del teen drama. Stiamo parlando di Xo Kitty, una nuova serie per adolescenti che prende ispirazione da un grande successo Netflix degli ultimi anni, il franchise Tutte le volte che ho scritto ti amo. Si tratta di un'idea nata dall'ideatrice e produttrice esecutiva Jenny Han che ha scelto di dedicarsi a un titolo young adult per Netflix che fungerà da spinoff della fortunata serie di film e bestseller del New York Times scritti da Jenny Han. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo finora su Xo Kitty.

Xo Kitty: la trama del nuovo teen drama Netflix

Xo Kitty racconterà la storia di un'adolescente combina-coppie, Kitty Song Covey (interpretata da Anna Cathcart) che pensa di sapere tutto sull'amore. Ma dopo essersi trasferita dall'altra parte del mondo per ricongiungersi con il suo ragazzo, capisce che le relazioni sono ben più complicate quando si è coinvolti in prima persona.

Quando esce Xo Kitty su Netflix

Non abbiamo ancora date certe su quando sarà possibile vedere i 10 episodi di Xo Kitty sul catalogo della piattaforma di streaming ma possiamo immaginare che il teen drama debutterà su Netflix il prossimo anno.