Yellowjackets 2, il trailer preannuncia una grande stagione

Sta per tornare una delle serie più attese di quest'anno, il mistery drama Yellowjackets che racconta la storia di un gruppo di sopravvissute a un brutto incidente aereo che segnerà per sempre la loro vita. La prima stagione è stata un successo conquistando una grande fetta di pubblico in tutto il mondo, ma cosa sappiamo sul capitolo 2 di questa fortunata serie? Oggi abbiamo a disposizione le prime immagini del trailer ufficiale che ci regala un primo assaggio di quello che ci aspetta in Yellowjackets 2 che presto debutterà su Paramount+ con nuovi ed appassionanti episodi. Ma entriamo più nel dettaglio.

La trama di Yellowjackets (per chi non conosce la serie)

Yellowjackets è una serie drammatica creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson che narra la storia di un gruppo di ragazze del liceo che vive un brutto incidente aereo finendo all'improvviso disperse in una zona selvaggia del Canada, in Ontario. La trama è narrata su due diversi piani temporali dove da un lato viene raccontato l'incidente e la sopravvivenza di ben 19 mesi in un bosco in attesa dei soccorsi e dall'altro lato viene raccontato il post incidente, 25 anni dopo quando le ragazze cercano di vivere una vita normale.

Chi c'è nel cast

Nel cast ci saranno le attrici Christina Ricci, Juliette Lewis, Melanie Lynskey, Tawny Cypress che interpetano le versioni adulte delle teenagers scomparse. Invece, a vestire i panni di queste ultime ci sono Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Sammi Hanratty e Sophie Nélisse.

Quando esce Yellowjackets 2 e dove vederlo in Italia

La seconda stagione di Yellowjackets debutterà in Italia su Paramount+, a partire dal prossimo 24 marzo in contemporanea con gli USA.