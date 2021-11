"Yellowjackets", arriva la nuova serie Sky che ricorda Lost e The Wilds

Un po' Lost, un po The Wilds e ovviamente un pizzico di Il Signore delle Mosche: se anche uno solo di questi titoli vi ha emozionato, allora forse è il caso di guardare Yellowjackets, nuova serie tv prodotta da Showtime e trasmessa in Italia da Sky. Ecco tutte le informazioni e il trailer originale della serie.

Quando esce Yellowjackets su Sky

Yellowjackets debutta in prima visione mercoledì 17 novembre alle 22.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile anche on demand. La messa in onda italiana seguen di pochissimo quella negli USA, dove la serie è iniziata il 14 novembre.

Di cosa parla la serie Yellowjackets

Yellowjackets è un "survival drama" (storia drammatica di sopravvivenza) dalle sfumature horror sull'incredibile storia di una squadra di calcio femminile di una scuola superiore che negli anni '90 sopravvive a un incidente aereo rimanendo isolata nelle remote terre dell'Ontario in attesa dei soccorsi. Adolescenti, le protagoniste si dovranno adattare, riunendosi in clan e arrivando a compiere azioni crudeli e spietate pur di sopravvivere. 25 anni dopo, nonostante abbiano tentato di ricostruirsi una vita, le poche sopravvissute all'incidente dovranno confrontarsi con il loro tormentato passato.

Anni '90. Le giovani e talentuose giocatrici di una squadra di calcio femminile di un liceo nordamericano sopravvivono per miracolo a un terribile incidente aereo e si ritrovano da sole nella natura selvaggia dell'Ontario per svariati mesi. La speranza di essere salvate dai soccorsi cede presto il posto alla disperazione, alla rabbia e alla paura, e le ragazze, ormai divise in veri e propri clan, si ritrovano a lottare senza pietà per la sopravvivenza, arrivando anche a praticare il cannibalismo. Nel presente, 25 anni dopo, alcune delle sopravvissute, Shauna, Taissa, Misty e Natalie, sono andate avanti con le loro vite, ma il ricordo di quei giorni è impossibile da cancellare: ciò che è successo un quarto di secolo prima non ha mai smesso e non smetterà mai di tormentarle.

Il cast di Yellowjackets

Creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson, creatori anche di Narcos: Mexico, la serie - costruita su due diversi piani temporali - vanta un ampio cast quasi tutto al femminile: tra le star della serie Christina Ricci (Paura e Delirio a Las Vegas, La Famiglia Addams, Monster) e Juliette Lewis (Cape Fear, Natural Born Killers, I Know This Much Is True), oltre a Melanie Lynskey (Le Ragazze del Coyote Ugly), Sophie Thatcher (When The Streetlights Go On), Tawny Cypress (The Blacklist: Redemption), Ella Purnell (Belgravia, Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali), Sammi Hanratty (Salem), Steven Krueger (The Originals), Keeya King (Saw: Legacy), Warren Kole (Common Law).

Il trailer ufficiale di Yellowjackets

Su YouTube si trova il trailer in lingua originale pubblicato da Showtime.