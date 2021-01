Yellowstone 3, le nuove puntate in onda su Sky Atlantic

Torna la serie con Kevin Costner nei panni di John Dutton. L'appuntamento con i nuovi episodi della terza stagione è per venerdì 29 gennaio alle 21.15. In streaming su Now Tv

Ritorno in grande stile per la terza stagione di "Yellowstone". Da venerdì 29 gennaio su Sky Atlantic andranno in onda i nuovi episodi della serie tv di Taylor Sheridan con un carismatico Kevin Costner nei panni di John Dutton, ancora più determinato a difendere il suo ranch, il suo impero e la sua eredità tra gli scenari mozzafiato del Montana.

Nella terza stagione, disponibile in streaming da fine mese anche su Now TV, le alleanze tra i vari protagonisti della serie saranno in continua evoluzione tra casi irrisolti, intrighi politici, scioccanti rivelazioni e tremendi omicidi. Gli spettatori ritroveranno tutto il clan Dutton, Rainwater e la Governatrice Perry, ma ci saranno anche alcune new entry interessanti, tra cui Josh Holloway (l'indimenticato Sawyer di Lost) nei panni del rancher e businessman/intermediario finanziario Roarke Morris; Q'orianka Kilcher nei panni di Angela Blue Thunder, un'avvocata nativo-americana a cui si rivelgerà Thomas; John Emmet Tracy nei panni di Ellis Steele, affarista interessato alla terra dei Dutton; Jennifer Landon nei panni di Teeter, un'energica new entry dello staff del ranch Dutton; Karen Pittman nei panni di Willa Hays, una potente donna d'affari che si scontrerà con John e la sua famiglia; Eden Brolin nei panni diella cowgirl Mia; Hassie Harrison nei panni di Laramie, migliore amica e collega di Mia.

Dove eravamo rimasti

SEGUONO SPOILER: Il decimo episodio della seconda stagione si era concluso con l'uccisione di Jenkins (Danny Huston) da parte dei fratelli Beck, i cattivi della seconda stagione, contrari al nuovo progetto messo in piedi da Dan e Rainwater e convinti che John fosse parte del problema poiché aveva deciso di non aiutarli - e con il rapimento, sempre a opera di Teal (Terry Serpico) e Malcolm (Neal McDonough) del povero Tate. Nel finale di stagione, memorabile la "spedizione punitiva" del personaggio di Kevin Costner per liberare il nipotino ed eliminare i fratelli Beck. Sempre negli ultimi episodi della seconda stagione, Rip riceve in dono da John la vecchia casa di famiglia dei Dutton e una lettera in cui il suo boss gli dice di considerarlo a tutti gli effetti un figlio e di volergli lasciare in eredità il ranch; Monica che perde una parte della sua purezza quando praticamente ordina a Kayce di uccidere i Beck (anche a lei, come a John, si può toccare tutto, ma non la famiglia); Thomas senza più un socio in affari, dunque in una posizione potenzialmente vulnerabile a nuovi attacchi; Jamie, sempre "in punizione" e costretto a vivere nella baracca dei mandriani, che riceve un aut aut da Christina, incinta di suo figlio; Beth che accetta i suoi sentimenti per Rip, ma che evidentemente sta nascondendo qualcosa.