You 3: il commento di Penn Badgley e Victoria Pedretti sul colpo di scena finale

La terza stagione di You ha fatto il suo debutto su Netflix da soli pochi giorni ma il brusio sul quel finale scioccante continua a farsi sentire tra gli appassionati del thriller tratto dal romanzo omonimo di Caroline Kepnes. Tra ipotesi sulla trama della quarta stagione, già confermata da Netflix ancora prima dell'uscita della terza, e reazioni sconvolte da parte dei fan, a commentare in prima persona il cliffhanger finale di You 3 ai microfoni dell'Entertainment Weekly, sono stati gli stessi protagonisti della serie, Penn Badgley e Victoria Pedretti, gli interpreti di Joe e Love.

Il commento dei protagonisti della serie sul finale di You 3

Partiamo da Love, cioè da Victoria Pedretti che ha dichiarato esplicitamente di sapere che il suo personaggio non avrebbe avuto vita lunga nella serie. "Scoprire il modo in cui Love sarebbe morta è stato abbastanza folle", commenta l'attrice, "io di erbe paralizzanti non sapevo proprio nulla e mi sono dovuta mettere a studiare queste cose. Anche se sapevo che Love sarebbe morta, interpretare questa scena è stato comunque uno shock".

La morte di Love, invece, per Badgley ha avuto un senso narrativo importante. "Era un arco che doveva chiudersi ed è stato così sia per Love che per il mio personaggio e dopo alti e bassi era arrivata la fine", dichiara, invece, l'interprete di Joe. Il finale di You 3, per l'attore, rappresenta, inoltre, una svolta nella vita del suo personaggio e un taglio netto con il suo passato. "Per quanto riguarda la quarta stagione, aggiunge Badgley, sono certo che per Joe inizierà il periodo post-Love e sarà pieno di novità".

You 4: quando esce su Netflix

Per ora la piattaforma di streaming ha già confermato la quarta stagione di You, ancora prima che la terza uscisse ufficialmente sul suo cataolgo anche se non abbiamo ancora conferme ufficiali sulla data di uscita. Possiamo immaginare che i nuovi episodi di You 4 saranno pubblicati tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.