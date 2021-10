You 4 ci sarà. La serie Netflix è stata rinnovata prima dell'uscita del terzo capitolo

Ha appena fatto il suo debutto su Netflix con i novi episodi della terza stagione ma i fan di You stanno già parlando di un quarto capitolo di serie. La serie, infatti, è stata già rinnovata per una quarta stagione ancora prima che uscissero gli episodi del capitolo 3. Ergo, abbiamo la certezza che continueremo a vedere Joe alle prese con le sue ossessioni e la sua apparente vita equilibrata nella periferia di San Francisco. La serie Netflix con Penn Badgley tratta dal romanzo omonimo (e dal suo sequel Hidden Bodies) di Caroline Kepnes racconta la storia di un libraio di New York, Joe Goldberg, che si innamora perdutamente si una cliente, Guinevere Beck, al punto da diventarne ossessionato. Da timido e introverso, Golberg si trasformerà in un maniaco violento in un intreccio dai toni del thriller ai confini con il crime drama. Dopo tre stagioni, questa storia avrà ancora nuovi misteri e segreti da svelare? Ora ne abbiamo la certezza ma entriamo più nel dettaglio per capire meglio cosa sappiamo su You 4.

Quando esce You 4 su Netflix

Per quanto riguarda l'uscita della quarta stagione di You per ora non abbiamo ancora date certezza ma possiamo aspettarci di trovare gli episodi di You 4 sul catalogo Netflix già dal prossimo anno.