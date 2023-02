You 4, parte 1, la spiegazione del finale

I primi cinque episodi di You 4 sono appena stati rilasciati da Netflix e tutti i fan della serie mistery con protagonista un eccezionale Penn Badgley hanno potuto, finalmente, tornare a deliziarsi con le nuove avventure e contraddizioni psicologiche di uno dei personaggi più affascinanti del mondo seriale, Joe. Trasferitosi a Londra pronta a iniziare una nuova vita con una nuova identità, quella di Johnathan Moore, professore universitario a Oxford, Joe si ritrova fin da subito in una compagnia di "ricchi e dannati" che lo trascineranno, di nuovo, nel baratro facendo riemergere i suoi demoni interiori e la sua inclinazione per le uccisioni. Ma come è andata a finire questa prima parte di episodi che hanno portato Joe a tornare a sporcarsi le mani di sangue e venire per risolvere il mistero delle multiple morti nella sua nuova cerchia di "amici"? Ma, soprattutto, chi è quel misterioso ricattatore che ha scoperto la sua vera identità e ha continuato a mandargli messaggi anonimi? Scopriamolo insieme.

Come finiscono i primi cinque episodi di You 4

(Spoiler)

I primi cinque episodi di You 4 finiscono con Joe che, seduto davanti alla tv, scopre che l'uomo che l'ha ricattato tutto il tempo sta per candidarsi come sindaco di Londra. Ma facciamo un passo indietro. Innanzitutto dopo le morti di Malcolm, Simon e Gemma e dopo essere quasi stato ucciso da Roald, geloso del suo rapporto con Kate, sua nuova fiamma, Joe è stato incatenato e nascosto in uno scantinato a cui poi è stato dato fuoco. Sì, ovviamente è riuscito a scappare e a portare con sé Roald, che era con lui e che, per forza di cose, non era il serial killer e stalker che lui credeva fosse. Ma chi c'era, quindi, dietro quelle morti e dietro i messaggi ricattatori inviati a Joe? Rhys Montrose, il mite scrittore che viene presentato a inizio stagione come una persona intelligente e pronta a sdegnare ogni forma di scelleratezza come quella propria di ognuno dei personaggi principali di questa stagione, ricchissimi, senza valori, e annoiati dalla loro stessa vita. Così, questo scrittore che, tra tutti, sembrava l'unica persona normale, alla fine si rivela il peggiore di tutti e dopo aver cercato di spingere Joe a uccidere Roald, non riuscendoci, si è fiondato in televisione per annunciare a tutti la sua volontà di diventare sindaco di Londra.

Joe, intanto si è innamorato di Kate ma ha deciso di starle alla larga per concentrarsi sul Rhys e su come sbarazzarsi di lui.

Quando esce You 4, parte 2 su Netflix

La seconda parte della quarta stagione di You debutterà su Netflix il prossimo 9 marzo con gli ultimi cinque episodi.