You 4, arriva il trailer della parte 2 e torna (a sorpresa) un volto noto della serie

Netflix ha appena rilasciato il nuovo trailer di You 4 che prennuncia cosa accadrà nella parte 2 della quarta stagione della serie con Penn Badgley nei panni di Joe Goldberg. Ma cosa potrebbe ancora succedere nella vita complicata di Joe? Cosa dobbiamo aspettarci da questi nuovi cinque episodi. Dal trailer possiamo averne un piccolo assaggio ma soprattutto veniamo messi faccia a faccia con uno dei classici colpi di scena alla You. Infatti, nelle immagini dei nuovi episodi della serie, c'è un vecchio volto noto che torna. Di chi si tratta? Di Love, l'ex moglie di Joe che lui stesso pensava di aver ucciso e anche incastrato inscenando un perfetto omicidio-suicidio per insabbiare la verità. Ebbene sì, da quanto si vede nel trailer di You 4, parte 2 Joe e Love si incontreranno di nuovo. Sarà un flashback? Un sogno? Un'allucinazione o veirtà? Per scoprirlo dobbiamo aspettare l'uscita dei nuovi episodi su Netlfix.

You 4, da dove ricomincia il racconto nella parte 2

I primi cinque episodi di You 4 avevano visto Joe iniziare una nuova vita a Londra alle prese con una nuova identità, quella di Jonathan, un professore di letteratura all'università. Le cose, per lui, però, hanno subito iniziato a complicarsi quando è rimasto coinvolto in una serie di omicidi da parte di un misterioso serial killer che ha cercato di incastrarlo con diverse minacce. Alla fine della metà stagione, il vero volto del killer è stato rivelato, si trattava di Rhys, uno dei suoi nuovi amici londinesi che, però, ha deciso di candidarsi a sindaco di Londra. Ora che Joe sa che dietro quelle morti c'era Rhys, non ci sarà più una caccia all'assassino nei nuovi episodi della serie ma un'indagine del legame psicologico tra i due. Una cosa, però, è certa, i colpi di scena non mancheranno.

Quando esce la seconda parte sdi You 4 su Netflix

I nuovi cinque episodi di You 4 debutteranno su Netflix il prossimo 9 marzo in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.