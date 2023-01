You 4, il trailer ufficiale rivela la data di uscita dei nuovi episodi

Era da un po' che non ne sentivamo parlare e, proprio quando stavamo quasi per dimenticarci che You, la serie Netlix tratta dal bestseller di Caroline Kepnes "Tu". "Cosa faresti per amore?", sarebbe uscita con una nuova stagione su Netflix nel 2023, arriva la piattaforma di streaming non solo a ricordarcelo con un nuovo trailer ufficiale del quarto capitolo di serie ma anche ad annunciarci la data ufficiale di debutto dei nuovi episodi. Quando sarà? Prima di quanto potessimo immaginare ma prima di scoprirlo andiamo ad approfondire tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione di You.

La trama di You 4

Per chi non dovesse conoscere questo thriller, tra i più accattivanti del catalogo Netflix, lo riassumiamo in poche righe. Quando il brillante gestore di una libreria incontra un'aspirante scrittrice, la sua risposta è chiara: per amore farebbe di tutto. Usando Internet e i social media come strumenti per raccogliere i dettagli più intimi della ragazza e avvicinarsi a lei, la sua cotta irresistibile e goffa diventa un'ossessione e lentamente decide di rimuovere qualsiasi ostacolo, e persona, tra lui e il suo oggetto del desiderio. In questa nuova stagione di You vediamo Joe fuggire in Europa dopo che la sua vecchia vita è andata letteralmente in fiamme. Per fuggire da un passato difficile, Joe cambia identità e si ritrova, inaspettatamente, a giocare il ruolo di detective quando scoprirà che a Londra potrebbe essere l'unico assassino.

Chi c'è nel cast di You 4

Tornano nel cast ufficiale della serie Penn Badgley nei panni del protagonista insieme a Tati Gabrielle come Marienne, la nuova ossessione di Joe. Ci sarà anche Charlotte Ritchie, Ed Speleers, Tilly Keeper, Lukas Gage, Stephen Hagan, Ben Wiggins, Niccy Lin, Eve Austin, Aidan Cheng, Dario Coates, Ozioma Whenu che interpreteranno i nuovi amici londinesi di Joe e, infine, Amy-Leigh Hickman che sarà Nasia, una studentessa di Joe.

Quando esce You 4 su Netflix

I nuovi episodi di You 4 debutteranno sul catalogo della piattaforma di streaming divisi in due parti. La prima uscirà su Netflix il 9 febbraio e la seconda il 9 marzo.