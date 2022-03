You 4: tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione

Sono appena iniziate le riprese di You 4 e sono tante le novità in serbo per i numerosi fan del thriller psicologico Netflix a partire dalla nuova ossessione di Joe. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme in questo approfondimento sulla quarta stagione di You dalle novità del cast alla trama, fino a passare alla data di uscita su Netflix.

You 4: chi è Kate, la nuova ossessione di Joe

Joe non poteva non avere una nuova ossessione in questa quarta stagione di You. Si tratta di Kate, una ragazza che sarà interpretata da Charlotte Ritchie, attrice di Feel Good e Call the Midwife che, nella serie Netflix, ricoprirà il ruolo principale affiancando il protagonista Joe Goldberg che da quattro anni ha il volto di Penn Badgley.

Il personaggio di Kate viene descritto, secondo quanto riporta Deadline, come intelligente, indipendente e molto diffidente nei confronti delle persone. È figlia di una madre single un po' bohemien ed è cresciuta facendo sempre l'adulta dellea situazione. Ha una migliore amica, Lady Phoebe di cui è molto protettiva. Kate è una che non segue le sue emozioni e all'amore passionale preferisce "un accordo". Proprio per questo esce con Malcolm, un ragazzo egocentrico e festaiolo. Quando Malcolm inviterà Joe, Kate non solo lo detesterà all'nizio ma inizierà fin da subito ad avere sospetti sulla sua sincerità.

You 4: l'altra new entry del cast

Oltre a Charlotte Ritchie è stato confermato come new entry del cast di You 4 anche Likas Gag (Euphoria, The White Lotus) per il ruolo di Adam, un imprenditore americano e grande giocatore d'azzardo che ama ospitare feste a casa sua. Questo personaggio, apparentemente leggero e divertente, però, nasconde molti segreti e tante dipendenze e ha la convinzione di poterla sempre fare franca. Ma fino a che punto si spingerà nella manipolazione e nel mentire alle persone che gli stanno intorno?

Quando esce You 4 su Netflix

Per ora non ci sono date ufficiali sull'uscita di You 4 su Netflix ma possiamo immaginare di poter vedere i nuovi episodi della serie nell'ultimo trimestre del 2022 o, al massimo, a inizio 2023.