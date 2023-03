You 5 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora

La quarta stagione di You, la serie Netflix tratta dal bestseller di Caroline Kepnes Tu. Cosa faresti per amore? è appena debuttata su Netflix integralmente con i suoi ultimi cinque episodi. E dopo aver lasciato, come suo solito, gli spettatori a bocca aperta per il suo finale inaspettato, tutti, ma letteralamente tutti, hanno iniziato a chiedersi se ci sarà o meno un continuo per questa serie con Penn Badgley nei panni del killer Joe Goldberg. You 5 ci sarà? Continuerà questa serie il racconto della vita di Joe?

Innanzitutto anticipiamo che la serie è molto seguita, fin dalla prima stagione, quindi per la piattaforma di streaming non dovrebbero esserci problemi sul rinnovo per un nuovo capitolo a livello di soldi. Bisognerà vedere se la creatrice della serie, Sera Gamble, ha intenzione di allungare la sceneggiatura di You oppure no e se aveva già in mente un futuro per questa serie dopo il finale, abbastanza risolutivo, della quarta stagione.

La trama (possibile) di You 5

(Spoiler)

Cosa potrebbe accedere in You 5? Considerando che la quarta stagione di You si conclude con Joe che dopo aver tentato il suicidio sopravvive e inizia una nuova vita insieme a Kate diventando una power couple nota a livello internazionale possiamo immaginare che una nuova stagione potrebbe far tornare Joe alle prese con i suoi demoni interiori che finora ha messo a tacere ma che sono ancora lì dentro di lui, come si vede nella scena finale in cui il riflesso di Joe alla finestra altro non è che quello di Rhys, il personaggio che alla fine del capitolo quattro di serie interpretava il suo lato da serial killer. E che ne sarà di Marianne?Joe potrebbe scoprire che la donna di cui è ossessionato e che crede essere morta, in realtà è ancora viva e tornare a perseguitarla. E con Kate è davvero tutto rose e fiori? Anche questo aspetto della vita di Joe potrebbe essere approfondito nel capitolo 5 della serie. Ma staremo a vedere.

Quando esce You 5 su Netflix

Non possiamo sapere quando potrebbe debuttare su Netflix il quinto capitolo di You qualora venisse confermato ma possiamo aspettarci di vedere i nuovi episodi nel 2024.