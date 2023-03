You 5, Penn Badgley sul futuro di Joe Goldberg: "Avrà un nuovo potere"

La quarta stagione di You ha appena rilasciato il suo gran finale e sembra che proprio tutti stiano guardando, su Netflix, questa serie thriller che dal suo esordio ha saputo entrare nei cuori degli spettatori grazie all'affascinante e oscuro personaggio di Joe Goldberg, interpretato dal bravissimo Penn Badgley. Con il finale della seconda parte di You 4, stanno già pensando tutti a quale sarà il futuro di Joe, dopo che, a fine stagione, ci ha letterlamente lasciato tutti a bocca aperta (ma non facciamo spoiler).

Cosa succederà, però, nella prossima stagione? A cosa sarà destinato Joe? A svelarci un primo assaggio di quello che ci aspetta con You 5 su Netflix è lo stesso Penn Badgley che, ormai, il pubblico identifica come il protagonista della serie tratta dal romanzo di Caroline Kepnes e che sembra avere già le idee chiare sul "nuovo potere" del suo personaggio. Ma cerchiamo di capirci qualcosa in più.

In un'intervista con Entertainment Tonight, Penn Badgley ha affermato che il suo pesonaggio Joe, adesso avrebbe un nuovo potere e ha lasciato intendere che non è affatto finita l'era dei crimini per Goldberg, anzi.

"Joe è ovviamente tornato a casa, a New York ma adesso ha delle risorse illimitate (stando insieme a Kate) - ha dichiarato Penn - Ora ha quel potere che non aveva mai avuto prima e adesso sta finalmente abbracciando la sua vera natura, sta facendo prendere il sopravvento sull'uomo all'animale che è in lui. Sta lasciando che il suo istinto da predatore abbia la meglio sul suo cuore".

Adesso che Joe è il compagno di una delle donne più potenti al mondo sa che potrà farla franca su diversi fronti quindi, molto probabilmente, si lascerà andare come non mai perché non avrà più paura delle conseguenze. Quindi aspettiamoci, con You 5, la stagione più sanguinaria della serie e, forse, un Joe Goldberg più oscuro che mai che, però, prima o poi, dovrà fare i conti con le sue azioni, o forse no.

You, intanto, è stata eletta, dai dati Nielsen, come la serie Netflix più vista a febbraio in assoluto. Staremo a vedere se la serie confermerà il primato anche a marzo.