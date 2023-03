"You" batte tutti su Netflix. È la serie più vista da febbraio a oggi

Non è bastato essere il titolo più visto nel mese di febbraio 2023 su Netflix, You sembra proprio volersi prendere tutto il pubblico della piattaforma di streaming e confermarsi uno dei più grandi successi di sempre del mondo seriale. A oggi, infatti, la serie Netflix tratta dal romanzo di Caroline Kepnes "Tu". "Cosa faresti per amore?", che ha da poco rilasciato gli ultimi cinque episodi della sua quarta stagione, è ancora in testa alla classifica delle serie più viste al mondo su Netflix. Una conferma per Netflix e per Sera Gamble, creatrice della serie, che Joe Goldberg, quel serial killer con un po' di coscienza che vaga tra le luci e le ombre della sua bipolarità, interpretato alla perfezione dall'attore Penn Badgley, è un personaggio che funziona da ben quattro stagioni e che continua a raccontarsi in modo nuovo, originale e sempre fedele a se stesso.

Ammettiamolo, Joe Goldberg ci piace di più in versione cattiva

Così, il pubblico, che da un lato è ripugnato dalle sua azioni, dall'altro affascinato dalla sua testa, non può non fare a meno di lui, dei suoi ragionamenti, delle sue ossessioni arrivando perfino a tifare per un "cattivo" che, teoricamente, dovrebbe essere condannato.

Un format, quello di You che funziona anche dopo quattro stagioni e che sembra proprio poter andare avanti ancora a lungo dato il grande successo di pubblico che sta ottenendo. Nella classifica globale delle serie più viste a oggi, You è in vetta seguito dal nuovo documentario Netflix sul volo MH370 che ha incuriosito molto il pubblico e dalla passionale seconda stagione di Sex/Life, la serie che racconta il desiderio femminile senza tabù.

Staremo a vedere se il pubblico continuerà a premiare You anche nelle prossime settimane e se questa apprezzatissima serie riuscirà a battere nuovi record di ascolti.