Your Honor, ultimi due episodi: le anticipazioni da sapere

«Vorremmo altre dieci stagioni per continuare a vedere questi due fenomeni insieme». Sky annuncia con queste parole il gran finale della miniserie "Your Honor" in onda questa sera, mercoledì 24 marzo, su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv. Due episodi al cardiopalma attesi da tutti i fan della serie che, episodio dopo episodio, è riuscita a conquistare anche il pubblico italiano oltre a quello statunitense, regalando a Cranston una nomination come Miglior attore protagonista in una miniserie all'ultima edizione dei Golden Globe.

Seguono spoiler: il nono episodio sembra uscito direttamente da una stagione di "Breaking Bad": il giudice Michael Desiato interpretato da un ottimo Bryan Cranston sembra direttamente imparentato con il Walter White della serie cult americana. Al centro della puntata il processo a Carlo Baxter per l'omicidio di Kofi Jones. Joey, il suo migliore amico, nonché suo socio in affari (sporchi, ovviamente), viene catturato da Nancy Costello. L'avvocato Fiona McKee esulta: la sua testimonianza potrebbe essere fondamentale. Michael, invece, esulta un po’ meno: su ordine di Jimmy Baxter dovrà trovare una soluzione, e dovrà trovarla in fretta per non far testimoniare Joey. Nel frattempo Charlie scopre che Adam, suo figlioccio e figlio del giudice Desiato, ha corteggiato ben due ragazze contemporaneamente, una delle quali finirà per svelargli un segreto terrificante.

Nel decimo e ultimo episodio Adam viene a sapere qualcosa su sua madre che lo lascia profondamente turbato: anche lei aveva dei segreti. L’ultima seduta del processo a Carlo Baxter sta per iniziare, dopodiché la giuria deciderà: colpevole o innocente? Col suo fine lavoro di manipolazione Michael sarà riuscito a evitargli l’iniezione letale? Jimmy dice a suo figlio che è arrivato il momento di usare il cervello, non i muscoli. D’altronde, un giorno toccherà a lui prendere il suo posto. Fia non vedere l’ora di partire per un lungo viaggio con Adam e lasciarsi la sua famiglia alle spalle. Nancy, che non può fare a meno di continuare a indagare, scopre qualcosa di decisamente inaspettato. Lee deve affrontare una questione alquanto spinosa. Charlie si fa avanti per aiutare il suo migliore amico. Eugene ha deciso: non resterà fermo a guardare, è arrivato il momento di fare qualcosa per la morte per la morte di Kofi, di sua madre, e dei suoi fratelli. Il successo di "Your Honor" è legato al suo splendido cast (su tutti Bryan Cranston e un Michael Stuhlbarg antagonista da antologia) oltre che a un'ottima scrittura ricca di suspense e colpi di scena nella costruzione dei personaggi e degli snodi narrativi. Lodevole la scelta di ambientare la serie a New Orleans, location intrigante e misteriosa, lontana dalle fin troppo conosciute New York e Los Angeles. Se i legal-thriller sono la vostra passione, "Your Honor" è la serie che fa per voi.