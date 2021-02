Your Honor, il trailer italiano della serie con Bryan Cranston

«Ho segreti che non potrò mai rivelare a nessuno».? Fresco di nomination ai Golden Globes 2021 come Miglior attore protagonista, Bryan Cranston domina il primo trailer ufficiale italiano di "Your Honor" miniserie pronta al debutto italiano sui canali Sky.

Da mercoledì 24 febbraio i dieci episodi scritti da Peter Moffat ("Criminal Justice") andati in onda negli Stati Uniti a dicembre, racconteranno la terrificante esperienza che Michael Desiato (Cranston), rispettato giudice di New Orleans, si ritrova a vivere quando il figlio adolescente (Hunter Doohan, What/If) resta coinvolto in un incidente con omissione di soccorso. Una vicenda che, ben presto, si trasformerà in un gioco ad alto rischio costellato di bugie, inganni e scelte impossibili. La vittima dell'incidente è, infatti, il figlio del più famigerato boss della città. Ideata da Robert e Michelle King, la miniserie trasmessa da Showtime e presto in onda su Sky Atlantic, si presenta al pubblico italiano con una narrazione coinvolgente, assimilabile, per alcuni aspetti, alle atmosfere di "The Undoing - Le verità non dette", una delle miniserie più viste e apprezzate in questo inizio 2021 dagli abbonati Sky. Il punto di forza della fiction è senza dubbio la convincente prova di Bryan Cranston, giudice pronto a tutto pur di proteggere il figlio accusato di omicidio. Un legal thriller che ha riportato il Walter White di "Breaking Bad", ad un nuovo ruolo da protagonista ricco di sfaccettature drammatiche che gli è valso la nomination ai Globes.

Il trailer, diffuso sui social di Sky Italia, inizia con Cranston che corre tra le lapidi del cimitero di New Orleans: «C'è un uomo che cerca di rovinarmi la vita» afferma la sua voce fuori campo. Seguono le prime immagini Hunter Doohan, figlio del giudice Cranston, alla guida di un pick-up. «Decido io qual è la verità» continua a dire la voce di Cranston fuori campo mentre il ritmo della colonna sonora in sottofondo si fa sempre più incalzante. Subito dopo arrivano le immagini del boss che ha perso il figlio nell'incidente provocato dal figlio del giudice. «Voglio il colpevole» annuncia perentorio. Un figlio può venire prima del rispetto della Giustizia per un giudice? Il dilemma di "Your Honor" è pronto a conquistare Sky Atlantic tra colpi di scena e una performance da ritrovato protagonista di un Bryan Cranston in vero stato di grazia.