Zero 2: ci sarà una seconda stagione per la serie Netflix? Ecco cosa sappiamo

Ha fatto oggi il suo debutto sul catalogo della piattaforma di streaming ma già da giorni sta facendo parlare di sé. Zero è il nuovo prodotto originale di Netflix che racconta la storia di di un anti-eroe dal potere dell'invisibilità, un ragazzo di strada che non si è mai sentito speciale ma che lo è proprio per questo e questo giovane di colore del Barrio di Milano con la sua storia a metà tra il soprannaturale e il racconto di formazione ha già conquistato tutti. Ma ci sarà una seconda stagione di Zero? Continuerà la storia di questo ragazzo che ha imparato a gestire i suoi poteri ma deve ancora scoprire tutta la verità sul suo passato e sulle origini del suo potere e di quello di sua sorella? Sembra proprio che la storia non possa concludersi con questa stagione anche perché sono troppi gli interrogativi lasciati in sospeso e lo stesso finale di serie ci ha lasciato davvero con il fiato sospeso. Anche se Netflix, per ora, non ha ancora confermato la produzione di una seconda stagione di Zero sembra proprio che, tra le righe, ce l'abbia annunciato e noi non possiamo che sperarlo. Ma cosa possiamo aspettarci da Zero 2?

Zero 2: cosa possiamo aspettarci da un'eventuale seconda stagione della serie

Sicuramente la seconda stagione di Zero inizierebbe laddove è finita, quindi, con la morte della migliore amica di Awa prodocata dalla stessa sorella di Zero, o meglio, dal suo misterioso potere che solo un fazzoletto di stoffa riesce a placare. Cosa accadrà a Zero che ha scelto di seguire quella misteriosa donna dai finti capelli grigi che sembra sapere tutto sul suo passato? Ed è vero che sua mamma è ancora viva? E in che modo è legata ai poteri dei suoi figli? Le domande sono tante e anche le questioni lasciate in sospeso: che fine faranno Zero e Anna? Finiranno insieme o si lasceranno? Lei diventerà un'artista e si allontanerà dalla figura di suo padre? E cosa farenno gli amici di Zero? Per scoprirlo c'è bisogno di un continuo della storia e non possiamo che augurarci che avvenga al più presto. Dopotutto non possiamo neanche ricorrere nel libro da cui la serie è tratta, date le innumerevoli differenze tra Zero serie tv e Non ho mai avuto la mia età di Antonio Dikele Distefano da cui trae origine la storia.

Zero 2: quando potrebbe uscire su Netflix?

La seconda stagione di Zero, nel caso in cui venisse confermata dalla piattaforma di streming potrebbe debuttare sul catalogo non prima della fine del prossimo anno. Se pensiamo che la serie ha subito uno stop nelle riprese già nella prima stagione che sarebbe dovuta uscire nel 2019 possiamo immaginare che anche la produzione di una seconda stagione potrebbe essere condizionata dall'andamento dell'emergenza sanitaria. Ma staremo a vedere.