Zerocalcare torna su Netflix con una nuova serie (e non è Strappare lungo i bordi 2)

Michele Rech, in arte Zerocalcare, sta per tornare su Netflix con una nuova serie. No, non si tratta del seguito di Strappare lungo i bordi, il fortunato titolo che ha visto il suo debutto seriale sulla piattaforma di streaming lo scorso novembre ma si tratterà di un progetto nuovo e, a detta del fumettista, "più lungo e articolato" che prevederebbe sei episodi da mezzora l'uno.

A dare l'annuncio di questa nuova collaborazione tra Zerocalcare e Netflix è stata la stessa piattaforma di streaming durante un incontro nella nuova sede italiana Netflix a Roma, alla presenza del ceo e fondatore Reed Hastings e lanciata sui suoi canali social ha pubblicato un video di Rech che, intento nel disegnare il suo iconico personaggio dell'armadillo, ha dichiarato di stare lavorando "a una cosa nuova" di cui, però, per ora non può ancora dire niente. Nel filmato, però, appare già lo script del primo episodio di quella che possiamo immaginare sarà la nuova serie originale dell'artista che, conoscendo i suoi precedenti lavori, si preannuncia il suo ennesimo altro successo. Ma staremo a vedere.