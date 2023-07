Sesso al concerto di Vasco, riprendono tutto: il video da bollino rosso

"Quando le canzoni ti prendono alla lettera". Così un utente su TikTok ha titolato il video girato l'altra sera allo stadio Arechi di Salerno durante il concerto di Vasco Rossi. Le immagini sono da bollino rosso: una coppia, sui gradoni della Curva Sud, ripresa nel pieno di un atto sessuale mentre l'artista cantava "Rewind" (brano dal testo piuttosto eloquente, appunto).

"Atti osceni in Curva Sud" commenta ancora, con il video che si è viralizzato nel giro di poche ore. I due, indisturbati, fanno sesso davanti allo stadio pieno nel bel mezzo del concerto. A nulla è servita la decisione di TikTok di rimuovere il video originale - in quanto non rispetta le regole vigenti - perché ormai aveva già fatto il giro del web e se ne trovano diversi ricondivisi.

I volti dei protagonisti non sono riconoscibili, ma da molti sui social sono stati definiti come "eroi". Qualcuno fa ironicamente notare: "Vanno anche a ritmo".