"Scissione" è la serie tv più inquietante di sempre per chi lavora in ufficio

La locandina di Severance

Avete finito di The Office e cercate un'altra serie tv ambientata in un più o meno normale posto di lavoro? Lavorate in un ufficio, o in una redazione, e volete vedere qualcosa di intrigante in cui possiate immedesimarvi? In entrambi i casi, vi sconsigliamo vivamente di guardare la serie tv Severance (Scissione in italiano), presente da febbraio 2022 su Apple TV+.

Noi l'abbiamo vista e siamo letteralmente sprofondati in questa storia dall'ambientazione impiegatizia, ma vogliamo avvertire tutti circa l'inquietudine che vi pervaderà. Lo facciamo con questa recensione, raccontando la trama e spiegando i motivi per (non) guardare Severance.

Di cosa parla Scissione

Per spiegare la trama di Severance non è necessario dilungarsi troppo nel delineare i personaggi, le loro relazioni e il lavoro che fanno. È sufficiente spiegare la premessa, e cioè che la Lumon è una misteriosa azienda che al momento dell'assunzione (immaginiamo a tempo indeterminato, senza co.co.pro. o forme contrattuali precarie) effettua sui dipendenti un'operazione chirurgica con la quale inserisce nei loro cervelli un microchip.

Questo microchip determina una svolta radicale nella vita di questi dipendenti: da quel momento, infatti, i ricordi di quello che succede in ufficio restano in ufficio, e i ricordi della vita privata restano solo nella vita privata. In altre parole, la scissione del titolo è questa: quando il lavoratore entra in ufficio si dimentica completamente di chi è, cosa fa e chi conosce nella vita privata; poi, a fine giornata, entrano in ascensore et voilà, non ricordano nulla di quanto fatto in ufficio e ricordano tutto del resto.

La serie segue in particolare il reparto MDR (Macro Data Refinement) della Lumon, dove ci si occupa di archiviare strane sequenze numeriche che suscitano particolari emozioni nei refiners. L'ex capo ufficio Petey ha lasciato il lavoro, e il nuovo capo è Mark (Adam Scott): con lui collaborano Irving (John Turturro), Dylan (Zach Cherry) e l'ultima arrivata Helly (Britt Lower). Non c'è bisogno di dire altro, possiamo fermarci qui e invitarvi a guardare il trailer ufficiale di Severance.

Perché (non) guardare Severance

Con la sola premessa di questa storia è possibile immaginare infinite possibilità e conseguenze. Incontrate per strada qualcuno che lavora con voi e non lo riconoscete, quando siete al lavoro non sapete neanche se avete una famiglia e di fatto la vostra persona "interna" (quella cioè che lavora) non ha neanche consapevolezza di staccare davvero dal lavoro.

Poi ci sono anche gli aspetti "positivi" di questa totale alternanza vita-lavoro: ad esempio, non vi porterete mai a casa lo stress dell'ufficio, anzi non saprete neanche quale sia di preciso il vostro impiego. Insomma, non c'è bisogno di vedere Severance per sentirsi a disagio di fronte a una simile intromissione nella vostra memoria.

Quindi, anche in questo caso ci sono due possibilità: se questa cosa vi angoscia, allora forse è il caso di non iniziare nemmeno a vedere un episodio di Scissione; se invece questa distopia in qualche modo vi affascina, allora è giusto che sappiate che Severance vi sconvolgerà puntata dopo puntata. A voi, come ai dipendenti della Lumon, la scelta se intraprendere o meno questo percorso da cui non si può tornare indietro.

Ci sarà una stagione 2 di Severance?

Che l'abbiate iniziata o meno, dovete sapere che Severance non finisce con i 9 episodi della prima stagione. Già ad aprile scorso, infatti, Apple TV+ ha annunciato ufficialmente che ci sarà una stagione 2 di questa serie. E considerato il finale di stagione, che ovviamente non vi sveleremo, non possiamo che essere soddisfatti di questa notizia.

Voto: 9