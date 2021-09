Shannen Doherty, cancro al quarto stadio: "Non farò la lista degli ultimi desideri"

Sono passati sei anni dalla prima diagnosi di tumore al seno. Da allora Shannen Doherty non ha mai smesso di lottare, ma soprattutto di trasmettere il suo coraggio e la sua positività, anche quando lo scorso anno - a tre anni dalla remissione della malattia - ha annunciato che il cancro era tornato ed era ancora più aggressivo.

L'attrice che interpretò Brenda nella serie cult Beverly Hills 90210 continua a condividere con serenità la sua battaglia e non si lascia sopraffare dalla paura. "Penso di avere una certa responsabilità nella mia vita pubblica" ha detto in questi giorni sui social, spiegando: "Devo parlare del cancro e informare di più gli altri, fargli sapere che le persone con un tumore al quarto stadio sono vivissime e molto attive". Lei ne è una prova vivente: "Mio marito sostiene che nessuno direbbe che ho il cancro - ha detto ancora - Non mi lamento mai, non ne parlo. A questo punto è parte della mia vita".

"Non farà la lista degli ultimi desideri"

Negli Stati Uniti la chiamano 'bucket list', ovvero una lista delle cose da fare prima di morire. Quando si ha una malattia importante molti vogliono farla, per non perdere neanche un attimo prezioso della vita, ma Shannen Doherty è ottimista anche in quello: "Penso che nella mia situazione una bucket list sarebbe strana, sembrerebbe che stia cercando di fare una serie di cose prima che finisca il tempo a mia disposizione. Non ho questa lista perché voglio diventare la persona malata di cancro più longeva del mondo - ha spiegato - Se dovessi esprimere un desiderio sarebbe semplicemente quello di vivere. Al momento è questa l'unica cosa nella mia lista".

Shannen Doherty e la lotta contro il cancro

Shannen Doherty combatte contro il tumore al seno dal 2015. Da allora l'attrice ha sempre condiviso sui social la sua quotidianità fatta di chemio e farmaci, fino alla bella notizia della guarigione arrivata due anni dopo. A febbraio del 2020, poi, il drammatico annuncio della recidiva, scoperto per un dolore alla schiena che ha rivelato le metastasi. Al momento l'attrice si sta sottoponendo a una terapia ormonale.