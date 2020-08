Sharon Stone, la sorella ha il covid: la foto dall'ospedale

E' un momento difficile per Sharon Stone, preoccupata per sua sorella, Kelly, contagiata dal coronavirus. L'attrice lo ha fatto sapere su Instagram, dove ha pubblicato alcune foto della camera d'ospedale in cui è ricoverata la donna.

"Mia sorella Kelly, che già aveva il lupus, ora ha anche il coronavirus - si legge nel post - Questa è la sua stanza in ospedale. Qualcuno che non indossa la mascherina ha fatto questo. Lei non ha un sistema immunitario. L'unico posto in cui è andata è la farmacia. Dove vive lei non fanno i tamponi, tranne ai sintomatici, e poi si deve aspettare cinque giorni per avere il risultato. Potreste affrontare questa stanza da soli?". Infine l'appello: "Indossate la mascherina. Per voi e per gli altri. Grazie".

Sharon Stone ha anche chiesto preghiere e sostegno da parte di tutti, per sua sorella. Poi, sempre sul social, ha pubblicato una foto scattata a marzo, dove Kelly sorride accanto al marito Bruce durante il loro lockdown, in Montana, dove pensavano che il virus non li avrebbe mai raggiunti.