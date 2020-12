Nuovi show in arrivo su Amazon Prime Video: produzioni italiane protagoniste

Comicità, celebrities, cucina, calcio: questi i temi dei nuovi show che sbarcheranno su Amazon Prime Video nel 2021. E come per le serie tv (qui l'approfondimento dedicato), c'è tanta Italia tra le nuove produzioni.

Di seguito le anticipazioni e i protagonisti dei nuovi show che usciranno nei prossimi mesi sulla piattaforma di streaming di Amazon.

LOL: Chi ride è fuori (Amazon Original - Italia)

Il nuovo comedy show Amazon Original Italiano "LOL: Chi ride è fuori" è una sfida fra dieci comici professionisti che dovranno restare seri per sei ore consecutive provando contemporaneamente a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi il premio finale di 100.000 euro che andranno ad un ente benefico scelto da chi vincerà.

Ad osservare questa esilarante gara comica dalla control room, un inedito arbitro e conduttore, Fedez, affiancato della co-host Mara Maionchi. Alla prima risata di uno dei comici, scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco.

Prodotto da: Endemol Shine Italy

Cast: Fedez, Mara Maionchi, Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna

CELEBRITY HUNTED Stagione 2 (Amazon Original - Italia)

Ritorna con una seconda stagione Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, lo show che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l’Italia nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la libertà per 14 giorni, con limitate risorse economiche. A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti e temuti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari.

I "cacciatori" potranno utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità, come ad esempio tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazioni utili per la “caccia”.

Prodotto da: Endemol Shine Italy

DINNER CLUB (Amazon Original - Italia)

Uno show esclusivo, un travelog culinario con Carlo Cracco, chef stellato e celebre personaggio televisivo, che intraprenderà un viaggio attraverso il Bel Paese, in compagnia di sei attori e comici famosi, alla scoperta dell’arte culinaria italiana, con lo scopo di imparare dai migliori chef e realizzare la cena perfetta.

Prodotto da: Banijay Italia

Con: Carlo Cracco

THE LEGEND OF SERGIO RAMOS (Amazon Original - Spagna)

Sergio Ramos, icona spagnola del calcio, capitano del Real Madrid e della nazionale spagnola, ritorna in una nuova docuserie in sei episodi, che ripercorrono la carriera leggendaria del calciatore, a partire dai suoi momenti più importanti.

Cast: Sergio Ramos