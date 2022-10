Siamo una società di piagnoni? L'epoca in cui tutto è trauma (anche il "single shaming")

Crediti foto Pixabay

Ai tempi dell'università si scherzava sul fatto che la lingua tedesca era, a dispetto delle altre, quella che aveva un maggior numero di termini per esprimere stati d'animo che invece, in lingua italiana, avremmo potuto raccontare solo attraverso farraginosi giri di parole. C'era il "ruinelust", ovvero un vocabolo presente sul dizionario appositamente per descrivere quel particolare piacere post-romantico che alcuni provano alla vista delle rovine antiche, oppure la "schadenfreude", nato esclusivamente per rendere il godimento sottile delle sfortune altrui, o ancora (anzi, infine) il "weltschmerz", senso di tristezza universale che abbraccia l'intera esistenza del mondo. Erano i tempi a cavallo dei vent'anni, quando le preoccupazioni concrete sono poche, quelle esistenziali molte, e dunque struggersi è priorità. Dieci anni più tardi, ovvero oggi, la me stessa di quei tempi sarebbe ben grata di sapere che il vocabolario emotivo si è ampliato, almeno nella lingua parlata. Complice l'abuso di espressioni anglosassoni, che si è viralizzato in senso generalista. E complice un'epoca che ha fatto della fragilità un vero e proprio feticismo, con tutto il tormento - anche patetico - che ne deriva.



È qualcosa che ben si spiega con il concetto di "vocazione vittimaria" coniato dallo scrittore Nicola La Gioia. Qualcosa che porta le celebrità - e, dunque per riflesso e per osmosi, le persone comuni - a caratterizzarsi col proprio trauma, come summa massima di un'epoca che vuole intenzionalmente passare alla storia come segnata dalla (certamente pregevole) bandiera dell'inclusività. Per entrare nel concreto, è qualcosa che, nella sua iconografia, trova il suo maggior simbolismo nei monologhi dolenti sulla discriminazione sessista interpretati dalle donne in tv (che poi è tra le cose più ghettizzanti da "monologare", ma non glielo dite). E che, insomma, ci sta facendo vivere tutti in una eterna post-adolescenza da afflitti studenti frequentanti della facoltà di Lettere e Filosofia. Catartica sì, ma parecchio tormentata.

Patita come sono dei trend virali sui social network, durante questa settimana mi ha colpito ritrovare tra i post più condivisi in rete due espressioni di cui mai avevo sentito parlare e che attingono a piene mani nel profondo mare del tormento. In uno c'era la talentuosissima e bellissima attrice Matilda De Angelis che, benché protagonista di un momento aureo della sua giovane esistenza, diceva che quest'ultimo era stato brutalmente intaccato dal "people pleasing", ovvero "la voglia esasperata di compiacere gli altri", "l'ossessione verso un ideale di perfezione e verso l'impossibilità di deludere". L'altro riguardava il cosiddetto "single shaming" pronunciato in un'intervista da una donna quarantenne, single ed intenzionata a lamentare discriminazione ("gli altri guardano alla mia singletudine con imbarazzo", "non pensavo di dovermi vergognare di non avere un compagno", sono alcune dichiarazioni).

Senza mettere in dubbio né in giudizio la sincerità o la legittimità del dolore di Matilda e della quarantenne, perché il dolore non va mai giudicato, a colpire è, soprattutto nel primo caso, l'uso del verbo "soffrire", che per antonomasia si lega alla malattia. E da cui nascono due riflessioni. La prima è il riflesso che ormai abbiamo nel "patologizzare" questioni che un tempo si risolvevano come insegnamento base di qualunque genitore sin dalla più tenera età (ovvero fottersene del giudizio altrui, che mi rendo conto non essere mai stato semplice) e che rischia di generare un fraintendimento tra i "disturbi" e le sane spinte per migliorarsi, tra la "tossicità" che ormai pare ubiqua e il fisiologico confronto col mondo. La seconda è l'esigenza tutta nuova che ha l'immaginario di fare autocoscienza, di rintracciare traumi sempre nuovi, affibbiargli un nome e aumentarne l'inventario. Ma da dove nasce?

Viviamo un'epoca in cui persino l'insicurezza verso il proprio talento - che, da che mondo è mondo, è funzionale al perfezionamento del talento stesso - si è meritata un nome ad hoc, ovvero quello di "sindrome dell'impostore". Un'epoca il cui rischio è però quello di esasperazione: se una volta, ad esempio, c'era la lotta al body shaming, utile all'emancipazione del corpo delle donne, oggi il tutto viene svilito dalla deriva dell'hair shaming, ovvero la ridicola declinazione che combatte i pregiudizi della "bionda stupida" e la "rossa portasfortuna". Un'epoca in cui un'intervista ad una celebrità non può definirsi davvero tale se non viene citato l'immancabile leit motiv di normalizzazione secondo cui la povera malcapitata dice che "ho imparato ad accettare i miei difetti".

Chiunque ha un trauma da raccontare e la possibilità di impostarci una carriera da attivista sui social network o da concorrente in qualche reality show, con relative retribuzioni. Interi blocchi del Grande Fratello Vip sono impostati sull'indagine del trauma, sul racconto di concorrenti che, se non potessero suscitare una reazione nel condotto lacrimale dello spettatore grazie alla propria struggente storia personale, non verrebbero reclutati. Tutto fa spettacolo. E, se è pur vero che la drammaturgia e il teatro greco nacquero proprio per esorcizzare le paure dell'uomo, l'impressione è che forse ce ne stiamo approfittando.

Mio nonno direbbe che la società del benessere ci ha portato a lamentarci di problemi che non esistono (e dunque a legittimarne l'esistenza affibiandogli anche un nome), ma forse tanta lagna un'origine legittima ce l'ha. Forse è dovuta al fatto che solo oggi abbiamo imparato a guardarci dentro anziché al fianco. Figli come siamo di quei ricchi anni Novanta che vivevano di ostentazione e leggerezza, solo oggi abbiamo scoperto di risacca l'introspezione e, dunque, un tormento intimista in cui sguazzare. Siamo insomma i figli ribelli - e perennemente post-adolescenti, appunto - di una società che fu tossica sotto parecchi punti di vista, improntata sul brand più costoso da sfoggiare agli occhi altrui e su un dibattito che non andava mai nel profondo mantenendosi al livello della tv commerciale (sì, ho usato la parola "tossico", altro pilastro dell'epoca in cui siamo tutti vittime di qualcosa).

Prima che divenisse pane della quotidianità di tutti, ad esempio, solo nel 2017 la psicoterapia era ancora attitudine borghese. Indimenticabile una impacciatissima Valeria Bruni Tedeschi che, sul palco dei David di Donatello, inseriva tra i suoi ringraziamenti farfuglianti d'ansia proprio la sua psicologa. Risate patinatissime, chicchissime e composte tra il pubblico del teatro. All'epoca la salute mentale non era ancora un tema "in trend", all'epoca non vivevamo ancora immersi nell'abuso di una terminologia clinica che oggi, proprio nel suo propagarsi, viene spesso svilita del suo significato, seppur in buona fede: oggi siamo tutti depressi, tutti bipolari, abbiamo tutti un trauma. Oggi lo Xanax è uno status symbol e "a Milano quello strano è chi non va in terapia" o almeno così si dice. Ad aiutare sono stati i social, arena di psicanalisi collettiva.

Questo articolo offenderà sicuramente qualcuno, ma chiunque esso sia può sempre pensare di impostarci la prossima copertina di Vanity Fair al grido di "sharing is caring". Sempre che faccia in tempo. Perché, sempre a proposito dell'epoca della "vocazione vittimaria", Nicola La Gioia sostiene che sia ormai quasi giunta al suo tramonto (e si sa che gli intellettuali sentono il vento con anticipo). E anche perché, ora che ci penso, all'università invidiavamo molto anche la lingua finlandese, che comprendeva nel suo dizionario il termine "Hoppipolla", che letteralmente significava "saltare nelle pozzanghere". Significava divertirsi.