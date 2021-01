"L'avevo sentito fino a 2 giorni fa": l'ultima telefonata tra Solange e Dario Ballantini

La morte di Solange è stata una doccia gelata per Dario Ballantini. I due erano molto amici e l'imitatore racconta la loro ultima telefonata: "L'avevo sentito fino a due giorni fa - fa sapere al Corriere della Sera - Ci avevo parlato, era stato in ospedale per uno svenimento. Mi aveva detto che lo avevano invitato a Uno Mattina, la tasmissione della Rai, e mi chiedeva se mi era piaciuto".

Dario Ballantini ricorda Solange: "Le sue rivelazioni erano impressionanti"

Ballantini è incredulo e profondamente addolorato per l'improvvisa morte dell'amico, trovato senza vita giovedì nel suo appartamento alle porte di Livorno. "Era una persona buona, di rara intelligenza - spiega ancora - Paolo (il vero nome di Solange, ndr) aveva una sensibilità assoluta, che gli consentiva di guardare nell'animo della gente. Ci scherzava. 'Non indovino il futuro', mi diceva ma a volte le sue rivelazioni erano impressionanti".

Come è morto Solange

Paolo Bucinelli - in arte Solange - è stato trovato morto nella sua casa di Mortaiolo, un paese di campagna vicino Livorno. A dare l'allarme gli amici, preoccupati perché non ricevevano risposta al telefono. Una volta entrati nell'abitazione, i pompieri hanno trovato il cadavere di Bucinelli sul divano. Il medico del 118, intervenuto sul posto con i carabinieri, ha confermato il decesso che sarebbe avvenuto per cause naturali. Il magistrato di turno, espletate le formalità di rito e in assenza di segni di violenza, non ha disposto l'autopsia. Appena espletate le formalità di rito, il corpo sarà restituito ai familiari.

Sotto il post di Dario Ballantini dopo la morte di Solange