Uomini e Donne, Sophie rifatta (a 18 anni)? Sui social le foto "prima e dopo"

18 anni, studentessa e modella nello showroom milanese di Chiara Ferragni, Sophie Codegoni è la tronista più piccola della storia di 'Uomini e Donne', come ha fatto sapere Maria De Filippi mercoledì in puntata, subito dopo averla presentata al pubblico. I fan del programma, però, non si sono lasciati intenerire dalla giovane età e sui social hanno commentato senza pietà l'aspetto fisico della ragazza - bellissima - secondo molti (già) rifatta.

"Non è normale stravolgere i propri connotati a 18 anni, siamo al limite dell'esagerazione" si legge in un tweet, e non è l'unico: "Già rifatta a 18 anni, non è una cosa positiva". Non manca, ovviamente, chi accusa il programma: "Che messaggio passa quando si vede in tv una tronista di soli 18 anni e per giunta rifatta?". I più maliziosi, poi, allegano foto: "Sophie prima e dopo".

Sophie Codegoni: "La bellezza non è tutto"

Insomma, una pioggia di critiche e siamo solo all'inizio. Per il momento, però, Sophie non ha ancora risposto e dopo aver ascoltate lo sue parole in puntata non è detto che lo farà: "Uso molto i social, mi piace pubblicare foto e fare storie, ma non mi interessa il numero di like, non muoio appresso a queste cose. E' un mondo virtuale". Non darà spago nemmeno a certe chiacchiere, quindi, anche se il percorso è ancora lungo e lei assicura: "Non dovete spaventarmi dalla mia età, è solo una cosa anagrafica". Consapevole della sua bellezza, si definisce un "manichino vivente" e ammette: "La belleza mi ha aiutato tanto in questo lavoro (modella, ndr), lo devo ammettere. Se mi guardo allo specchio mi piaccio, ma so che nella vita l'aspetto fisico non è tutto".

Le 18enni di oggi VS Noi a 18 anni#uominiedonne pic.twitter.com/wfBRDK6JkG — Eleonora🍀 (@94AronoelE) September 9, 2020

“La bellezza mi ha aiutata tanto”#uominiedonne pic.twitter.com/8AQe2heyYH Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. September 9, 2020

Sophie, 18 anni, modella per la Ferragni.

io, 16 anni, modella per mia nonna.#uominiedonne pic.twitter.com/rcjT1nfPbV — la dolcezza mattutina (@voltoincognito) September 9, 2020

Gallery