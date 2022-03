La soprano ucraina lancia l'allarme in diretta, città circondata dai russi: "Ci sparano addosso"

Serena Bortone continua a seguire gli sviluppi della guerra in Ucraina a Oggi è un altro giorno, con ospiti e approfondimenti. In collegamento oggi Olga Dyadiv, soprano di fama internazionale che proprio nelle prossime settimane sarebbe dovuta arrivare in Italia, a Trieste, per interpretare la Gilda.

L'artista è bloccata a Cherson, la sua città, a 100 km dalla Crimea, in queste ore assediata dall'esercito russo: "Sono qui, purtroppo non posso muovermi. Siamo bloccati nella nostra città e siamo circondati - ha fatto sapere -. Non possiamo andare via. Forse ci sarà un corridoio per noi nei prossimi giorni, ma non lo so". Le parle di Olga sono piene di angoscia: "Non possiamo andare in altre città perché è molto pericoloso. Loro aprono il fuoco sulle nostre macchine, possiamo solo aspettare dentro la città. Andare sulle strade è pericoloso. Siamo tutti negli appartamenti". Infine lo sfogo contro la propaganda russa: "I militari sono qui per le strade, hanno i loro punti. In tv dicono che vogliamo vivere con loro ma non è vero. Questo non avverrà. Voglio ringraziare gli italiani - conclude Olga -. State parlando del nostro problema e del nostro dolore, speriamo che la situazione migliori al più presto".