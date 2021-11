Il messaggio di Spadafora a Mara Venier dopo il coming out

Il coming out di Vincenzo Spadafora è stato accolto con grande gioia dagli amici e le persone più vicine, tra cui Rita Dalla Chiesa, Nunzia De Girolamo e Mara Venier, che sul suo profilo Instagram ha condiviso il discorso fatto domenica sera a Che tempo che fa dall'ex Ministro del Movimento 5 Stelle.

La conduttrice non ha aggiunto altro, se non una sfilza di cuori. E il messaggio di Spadafora per lei è pieno di stima e gratitudine: "Il tuo affetto, i tuoi consigli e il bene che ci vogliamo sono stati un bene prezioso in tutto il mio percorso di vita. Grazie Mara. Ps. Tocca scaricare la tensione con le pizzelle napoletane". Dalle parole è evidente che tra i due ci sia una profonda amicizia e condividere qualcosa di così importante era certamente quello che aspettavano da tempo. Adesso Vincenzo Spadafora sarà più "felice e libero", come ha detto da Fazio parlando pubblicamente per la prima volta della sua omosessualità, e insieme a lui sarà felice la sua amica Mara, che gli è sempre stata vicino in questi anni.

Il coming out di Spadafora

Vincenzo Spadafora ha parlato per la prima volta della sua omosessualità ieri sera a Che tempo che fa, anche se lo aveva già scritto nel suo libro, appena uscito, 'Senza riserve'. Intervistato da Fabio Fazio, ha detto: "Penso che la vita privata delle persone debba rimanere tale, ma penso anche che chi ha un ruolo pubblico, un ruolo politico, abbia qualche responsabilità in più. E' stato un modo per me - ha spiegato - anche per testimoniare il mio impegno politico. Io sono anche molto cattolico, può sembrare in contraddizione ma non lo è affatto. In politica l'omosessualità viene usata anche per ferire, per colpire l'avversario, con un brusio che io stasera volevo spegnere. Spero di essere considerato per quel che faccio, per quel che sono, e da domani forse sarò più felice perché mi sentirò più libero".

Il post di Mara Venier