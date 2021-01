Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 2 gennaio 2021

La guida completa con le proposte dei principali canali televisivi in chiaro

Stasera in tv, cosa guardare oggi sabato 2 gennaio 2021? La serata in tv offre soprattutto film, dalle commedia all’azione, passando per pellicole adatte a un pubblico più giovane. Ma c’è anche il variata-gioco di Rai Uno, con Affari tuoi (Viva gli sposi!) con Carlo Conti.

Stasera infatti va in onda la nuova puntata dello speciale di Rai Uno, con protagonista una coppia di sposi che avrà l’opportunità di farsi un bel regalo: i 20 pacchi sono abbinati a 10 personaggi famosi. Uno show che unisce spettacolo, gioco, ospiti, divertimento e musica.

Qui tutte le dritte per sfruttare al meglio il catalogo di film e serie tv presenti sulle piattaforme Netflix, Amazon e Disney Plus. Qui invece il calendario completo delle trasmissione più attese durante la durata complessiva di queste vacanze natalizie.

Stasera in tv su Rai 1

20:35 - Affari Tuoi ( viva gli sposi! )

22:45 - TG1 60 Secondi

22:50 - Fellini degli spiriti

00:30 - Rai - News24

01:00 - Che tempo fa

01:05 - Sottovoce

Stasera in tv su Rai 2

1:05 - The Greatest Showman

22:55 - N.C.I.S. Vivere di regole

23:40 - TG2 Dossier

00:25 - TG2 Storie. I racconti della settimana

01:05 - TG 2 Mizar

01:30 - TG 2 Cinematinee'

01:35 - TG 2 Achab Libri

01:40 - TG 2 Sì, Viaggiare

01:55 - TG 2 Eat Parade

Stasera in tv su Rai 3

20:30 - Le parole dell' Anno

21:45 - Presentazione Fuori era primavera

22:00 - Fuori era primavera - Viaggio nell'Italia del lockdown Prima Visione Tv

23:25 - TG Regione

23:30 - TG3 Mondo

23:55 - TG3 Agenda del Mondo

00:00 - Meteo 3

00:05 - Tutta colpa del vulcano

Clicca su continua per leggere gli altri programmi in onda stasera in tv