A casa tutti bene, questa sera in tv il film di Muccino con un cast di stelle

Questa sera su Rai1 "A casa tutti bene" di Gabriele Muccino (21:25). Un cast di stelle italiane ha reso il film un vero e prorpio gioiello del cinema nostrano con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Tea Falco, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Sandra Milo, Stefania Sandrelli, Ivano Marescotti, Giampaolo Morelli, Gianmarco Tognazzi, Valeria Solarino.

La trama del film A casa tutti bene, questa sera su Rai 1

Una famiglia numerosa si riunisce su un'isola per festeggiare le nozze d'oro dei nonni. L'anziana coppia da anni ha preferito la vita isolana e così tutti i parenti, per festeggiare il lieto evento, si sono ritrovati per un pranzo nell'isolata villa dei festeggiati. A causa del maltempo gli invitati sono costretti a trattenersi più del previsto e gli avvenimenti prenderanno una piega inaspettata. Il confronto tra generazioni, la curiosità e le diatribe passate porteranno il gruppo a scontrarsi riaprendo ferite mai del tutto rimarginate.

Curiosità, informazioni e il cast di A casa tutti bene

Il film si svolge su un'isola immaginaria, un luogo lontano e difficile da abbandonare proprio come i sentimenti e il rancore che i personaggi cercano di tenere lontani, ma che inevitabilmente tornano a galla.

Le musiche sono state create da Nicola Piovani, alla sua prima collaborazione con Muccino.

La serie tratta dal film A casa tutti bene

Il film vincitore del David di Donatello dello spettatore (nel 2018) sarà d'ispirazione per una serie tv, ad annunciarlo Sky, a luglio, durante la conferenza stampa di presentazione delle novità per la stagione 2020/2021. La serie sarà composta da otto episodi di cui i primi due saranno diretti da Muccino.

Questa è la trama della serie diffusa da Sky: "Un segreto legato a una dolorosa vicenda del passato torna all’improvviso nelle vite dei Ristuccia, proprietari del ristorante La Villetta, da quarant’anni uno dei più rinomati locali della Capitale. Parte da qui la storia di “A casa tutto bene”, che si interroga sulle dinamiche familiari, entrando nelle vite di Carlo, la nuova compagna Ginevra e la sorella Sara, i genitori Pietro e Alba. Unico assente Paolo, l’artista di famiglia, che nessuno sa dove sia".

"È sempre emozionante riprendere per mano personaggi che pensavi avresti lasciato andare - afferma il regista a Sky -. Non mi ero mai cimentato in un progetto seriale, e sono felice che questa mia prima volta così importante e significativa avvenga a fianco di Sky, con cui avrò la possibilità di riesplorare il film, di portare in tv il mondo di quei personaggi, a cui non ero pronto a dire addio".

Cast del film A casa tutti bene questa sera in tv

Stefano Accorsi: Paolo

Carolina Crescentini: Ginevra

Elena Cucci: Isabella

Tea Falco: Arianna

Pierfrancesco Favino: Carlo

Claudia Gerini: Beatrice

Massimo Ghini: Sandro

Sabrina Impacciatore: Sara

Gianfelice Imparato: sacerdote

Ivano Marescotti: Pietro

Giulia Michelini: Luana

Sandra Milo: Maria

Giampaolo Morelli: Diego

Stefania Sandrelli: Alba

Valeria Solarino: Elettra

Gianmarco Tognazzi: Riccardo

I riconoscimenti tra nomination e vittorie

2018 - Nastro d'argento

Nastro d'argento speciale al cast

Premio Nino Manfredi a Claudia Gerini

Candidatura per il miglior regista a Gabriele Muccino

Candidatura per la migliore sceneggiatura a Gabriele Muccino, Paolo Costella e Sabrina Impacciatore

Candidatura per il miglior produttore a Lotus Production, Marco Belardi e Rai Cinema

Candidatura per il migliore montaggio a Claudio Di Mauro

Candidatura per la migliore colonna sonora a Nicola Piovani

2019 - David di Donatello

David dello spettatore

Candidatura per il miglior attore non protagonista a Massimo Ghini

Candidatura per il miglior musicista a Nicola Piovani

Candidatura per la migliore canzone originale (L'invenzione di un poeta).