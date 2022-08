Buongiorno papà, stasera su Canale 5 il film con Raoul Bova: trama e cast

In onda oggi, 23 agosto, in prima serata su Canale 5, “Buongiorno papà” è una commedia diretta e co-sceneggiata da Edoardo Leo (che si ritaglia anche un ruolo). La storia è quella di un 38enne superficiale (Raoul Bova) che scopre di avere una figlia 17enne (Rosabell Laurenti Sellers): riuscirà a responsabilizzarsi? Da segnalare Marco Giallini nel ruolo di un nonno rocker. Leggiamo la trama e il cast di questo film.

Buongiorno papà: trama e cast

Il copywriter Andrea non è lontano dai 40 anni, ma continua ad avere una vita un po’ superficiale: facile divertimento, avventure di una sola notte, mancanza di responsabilità, eccetto che per il lavoro. L’uomo condivide l’appartamento con il disoccupato Paolo. Un giorno bussa alla porta di casa una ragazza di nome Layla. La diciassettenne sostiene di essere sua figlia ed è accompagnata dal nonno rocker Enzo. I due mettono le tende in casa e non hanno intenzione di andare via. Riuscirà questa situazione a responsabilizzare Andrea?

La commedia “Buongiorno papà” è diretta da Edoardo Leo, che l’ha anche scritta (insieme a Massimiliano Bruno ed Herbert Simone Paragnani), è si è ritagliato il ruolo di Paolo. Il tema maggiore è quello del nucleo familiare contemporaneo - generalmente più ricco e frastagliato rispetto a quello tradizionale - e il film ci narra la possibilità di tenere a galla rapporti ed affetti dipendenti da più persone. Altro tema cardine è quello della responsabilità - acquisita o meno - di padri e nonni contemporanei, talvolta di indole giovanilista quando non immaturo. Per il resto si tratta di una commedia fresca e godibile, che vede il regista Leo dirigere – oltre sé stesso – Raoul Bova nei panni del protagonista Andrea e la giovane Rosabell Laurenti Sellers. A rubare la scena è però Marco Giallini, nel ruolo di un nonno rocker. Nel cast troviamo inoltre Nicole Grimaudo, Paola Tiziana Cruciani, Mattia Sbragia, Ninni Bruschetta e Giorgio Colangeli.

Dove vedere Buongiorno papà in tv e in streaming (23 agosto 2022)

Buongiorno papà va in onda oggi, martedì 23 agosto, dalle 21:20 su Canale 5 e - in live streaming e on demand – sulla piattaforma Mediaset Infintiy.